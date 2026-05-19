Eduardo Bolsonaro chama aliado do PL de 'FDP' por vazar Flávio com Vorcaro

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que um parlamentar do Partido Liberal é um “FDP” por supostamente vazar que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se encontrou com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, no fim de 2025, após a prisão do banqueiro.

No fim da manhã desta terça-feira (19/5), Flávio, pré-candidato à Presidência, se reuniu com deputados e senadores do PL na sede do partido em Brasília (DF) para prestar esclarecimentos sobre a crise envolvendo a relação dele com Vorcaro, que investiu R$ 61 milhões no filme “Dark horse”, sobre a história do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na reunião, o senador revelou aos aliados o encontro com o banqueiro. Antes do fim da reunião, o site "Metrópoles" publicou fotos da visita, o que despertou a suspeita de que algum dos presentes vazou a informação para a imprensa.

Flávio concedeu entrevista coletiva logo após deixar o encontro na sede do PL e disse que planejava revelar a visita a Vorcaro, mas a informação já estava circulando nas redes sociais.

Eduardo chama parlamentar do PL de “FDP”

Um perfil bolsonarista no X (Twitter) analisou o cenário: “Quem foi o (a) deputado (a) FDP que não consegue guardar a língua dentro da boca e parece ter uma mania de querer se aparecer sem entender a gravidade da situação, e soltou pra imprensa antes da coletiva do Flávio que ele se encontrou com o Vorcaro?”.

Eduardo Bolsonaro republicou o comentário e escreveu: "Pelo visto, vazaram para a imprensa antes da coletiva de Flávio Bolsonaro.” Ainda endossou o xingamento ao parlamentar que teria vazado a informação: “Baita FDP.”

Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro

Na semana passada, o site "Intercept Brasil" revelou que Flávio negociou com Vorcaro R$ 134 milhões em investimento para "Dark horse", além de uma troca de mensagens que mostra proximidade e cumplicidade dos dois.

Antes, o senador negava que tinha sequer conversado com o banqueiro. Após as revelações, disse que mentiu devido a uma cláusula de confidencialidade no contrato de investimento do filme.

“Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz!”, escreveu Flávio, um dia antes de Vorcaro ser preso, em novembro de 2025.

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Depois, Flávio visitou o dono do Master em casa depois de ele deixar a prisão, no fim do ano passado. O senador afirmou que o encontro se deu para encerrar os negócios entre eles.

