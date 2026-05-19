A reunião em que Flávio Bolsonaro abriu o jogo e tentou estancar a crise no PL

A turma do PL queria evitar um segundo tombo seguido na crise envolvendo a relação de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro.

Nos últimos dias, inclusive no fim de semana, Flávio e Eduardo Bolsonaro, direto do Bahrein, atenderam diversos parlamentares. Os aliados queriam saber, basicamente, o que ainda poderia surgir sobre o caso.

Foi nesse contexto que Flávio decidiu falar com todos ao mesmo tempo. Convocou deputados e senadores do PL para uma reunião na sede do partido, em Brasília, nesta terça-feira, 19. A conversa ocorreu a portas fechadas, sem a presença de integrantes de outras legendas.

O discurso foi de unidade e resistência: não havia espaço para recuo. Flávio não levou pito pelo contrário, recebeu gestos de solidariedade. Mas ouviu dos aliados algo que já circulava nos bastidores: na política, é preciso se antecipar às crises.

É nesse contexto que Flávio revela ter se encontrado com Vorcaro na casa do banqueiro, no fim do ano passado, quando ele já cumpria prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.

Desde a manhã, o burburinho em Brasília era de que Flávio faria um “anúncio importante” após a reunião do PL. Na avaliação de aliados, o pré-candidato finalmente faria o que deveria ter feito antes: antecipar-se. Funcionou apenas parcialmente. A informação vazou momentos antes do pronunciamento.

“Ele não tem para onde ir. Tem que ser candidato até o fim. Agora, as atenções vão se voltar para o Neymar e a Copa do Mundo”, aposta, sob reserva, um senador do PL.

Flávio praticamente jurou que não há nada além do filme sobre o pai em sua relação com Vorcaro. Nem todos se convenceram, mas, para o PL, resta confiar.

A decisão de acelerar a divulgação do trailer do filme sobre Jair Bolsonaro teve o objetivo de acalmar a base, mobilizar os mais fiéis pela emoção e explorar o imaginário em torno do ex-presidente.

Antes do fim da reunião, Flávio também chamou atenção para o fato de que Lula não teria capitalizado politicamente a crise até aqui, uma vez que não subiu na pesquisa da AtlasIntel divulgada mais cedo.

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Ao deixar a sala para enfrentar os jornalistas, saiu estimulado pelos colegas e orientado a voltar a defender a CPMI do Master e “ir para cima do PT”. Foi o que fez.