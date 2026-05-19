Zé Felipe provoca Vini Jr. ao comentar fim de namoro com Virginia

Zé Felipe entrou na conversa sobre o término de Virginia Fonseca e Vini Jr. com um comentário que não passou despercebido. Nesta terça-feira (19/5), o cantor deixou uma mensagem bem-humorada na publicação em que a influenciadora comemorava uma viagem a Dubai.

O comentário foi simples, mas carregado de ironia: "Bom dia fica bem kkk" (sic). A frase faz referência direta às palavras usadas pelo jogador do Real Madrid ao se despedir de Virginia nas redes sociais. Na segunda (18/5), Vini Jr. publicou uma mensagem de encerramento do relacionamento: "Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado!", encerrando com um "Fica bem!".

Comentário de Zé Felipe sobre fim de namoro de Virginia viraliza. Foto: Reprodução

A influenciadora havia anunciado o término publicamente no Instagram dias antes de Vini Jr. se manifestar. O relacionamento entre os dois durou cerca de seis meses.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Zé Felipe e Virginia também foram um casal, com separação anunciada em 2025. Os dois têm três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.