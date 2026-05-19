Assine
overlay
Início Cultura
EX-CASAL

Zé Felipe provoca Vini Jr. ao comentar fim de namoro com Virginia

Cantor fez alusão a post do jogador ao desejar boa viagem a influenciadora digital: "Fca bem"

Publicidade
Carregando...
JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
19/05/2026 13:42

compartilhe

SIGA
×
Fica bem: Zé Felipe provoca Vini Jr. ao comentar fim de namoro com Virginia
Fica bem: Zé Felipe provoca Vini Jr. ao comentar fim de namoro com Virginia crédito: Tupi

Zé Felipe entrou na conversa sobre o término de Virginia Fonseca e Vini Jr. com um comentário que não passou despercebido. Nesta terça-feira (19/5), o cantor deixou uma mensagem bem-humorada na publicação em que a influenciadora comemorava uma viagem a Dubai.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O comentário foi simples, mas carregado de ironia: "Bom dia fica bem kkk" (sic). A frase faz referência direta às palavras usadas pelo jogador do Real Madrid ao se despedir de Virginia nas redes sociais. Na segunda (18/5), Vini Jr. publicou uma mensagem de encerramento do relacionamento: "Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado!", encerrando com um "Fica bem!".

Comentário de Zé Felipe sobre fim de namoro de Virginia viraliza. Foto: Reprodução

A influenciadora havia anunciado o término publicamente no Instagram dias antes de Vini Jr. se manifestar. O relacionamento entre os dois durou cerca de seis meses.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Zé Felipe e Virginia também foram um casal, com separação anunciada em 2025. Os dois têm três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Tópicos relacionados:

entretenimento vini-jr- virginia-fonseca ze-felipe

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay