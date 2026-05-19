Giulia Be revela que conheceu o marido após fraturar o crânio

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora Giulia Be compartilhou detalhes curiosos sobre o início de seu relacionamento com John Conor Kennedy durante participação no programa “TVZ”, do Multishow, dessa segunda-feira (18/5). Ao lado de Lucas Guedez e Wanessa Camargo, a artista relembrou como conheceu o advogado e definiu a história do casal como improvável.

Giulia Be conta como conheceu o marido, John Conor Kennedy, e fala sobre vida de casada pic.twitter.com/ZJISErSEZd — WWLBD (@whatwouldlbdo) May 19, 2026

Segundo Giulia, a aproximação aconteceu por meio da irmã de Conor, que ela conheceu em um encontro entre amigos ligado ao DJ Diplo."É uma história muito longa; basicamente, conheço a irmã dele através do Diplo. Ela estava no rolê, começamos a falar. Ela disse: 'Meu irmão já ficou com uma brasileira'. Me mostrou a foto dele e pensei: 'Nossa, gatinho'", contou a cantora. O advogado é ex-namorado da cantora Taylor Swift.

A artista revelou que o interesse surgiu imediatamente, mas que a aproximação inicial teve uma ajudinha inesperada da própria irmã do atual marido. "Ela falou: 'Ele está solteríssimo', mas ele não tava, ela inventou porque não gostava da namorada dele na época. Que bom que ela gosta de mim", brincou.

A sequência dos acontecimentos, porém, tomou um rumo ainda mais inusitado. Giulia contou que a primeira mensagem de Conor chegou após ela sofrer um acidente que resultou em uma fratura no crânio.

"A gente ficou no Instagram, tive que bater minha cabeça, desmaiar, ter sangramento bilateral e finalmente ele me mandou uma mensagem. A primeira mensagem que ele me mandou na vida foi: 'Oi, é o Conor, espero que sua cabeça esteja bem'", disse.

A cantora lembrou o susto causado pelo acidente, mas afirmou que a situação acabou mudando sua vida. "Fraturei meu crânio e fui dormir. No dia seguinte, tinha médico marcado e minha cabeça tava doendo muito. Foi um susto, mas me levou ao amor da minha vida”, declarou.

Giulia e Conor oficializaram a união no civil em março deste ano, em uma cerimônia intimista realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, apenas para familiares. Conor é filho de Robert F. Kennedy Jr., advogado ambientalista e atual secretário de Saúde no governo de Donald Trump.

O casal mora em Los Angeles, mas já está envolvido nos preparativos para a cerimônia religiosa, marcada para 10 de outubro de 2026, na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Rio de Janeiro.

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A cantora também comentou a expectativa para apresentar a cidade à família do marido e aos convidados estrangeiros. "Ele ama o Rio de Janeiro, está muito animado. A gente estava visitando os lugares e imaginando como vai ser a família dele vindo para cá, os convidados que nunca vieram ao Brasil, apresentar o Rio de Janeiro que, na minha opinião, é a cidade mais maravilhosa do mundo”, contou.