Luana Piovani diz ter trauma de casamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luana Piovani, de 49 anos, tem trauma de casamento. Foi isso o que ela contou em entrevista ao videocast "Conversa vai, conversa vem", de "O Globo".

Segundo a atriz, a instituição está falida. "Tenho pânico dessa palavra. Totalmente traumatizada. As pessoas vão casar e eu falo: 'Não casa!'. Vejo na rua e penso: 'Quem vai avisar a noiva?'. Sou completamente contra", disse ela, que já foi casada com Pedro Scooby, com quem teve três filhos.

"Ok, tem meia dúzia de homem bacana entendendo que é 'fifty fifty'. Mas é muito difícil uma mulher que virou mãe ou mesmo que não tenha filhos, mas é casada, que se prioriza. Quando temos uma família, a gente prioriza o conjunto; homens, não, eles se priorizam", disse.

Sobre a relação com o surfista, Luana cita uma ação judicial que corre para aumentar o valor da pensão. Segundo ela, Scooby poderia dar mais do que dá atualmente. Com ele, teve Dom, 14, e os gêmeos Bem e Liz, 10.

"É para dar uma nota? Acho que seis e meio, porque passa de ano. Estou na Justiça ainda, porque ele me dá três mariolas e eu quero metade do pacote de mariola. Inclusive, não vejo a hora de a gente começar a receber para criar filho".

Na entrevista, Luana ainda falou sobre sexo e que não precisa mais de ninguém para lhe dar tesão. "No sexo, o que menos estou procurando é o meu orgasmo. Não preciso de ninguém para gozar. Ninguém me faz chegar lá como eu", disse.

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A atriz comentou ainda: "Nunca marquei, mas deve ser coisa de dois minutos. Com mão, vibrador... Já são muitos anos, a gente já está com a prática organizada".

