O coma de Anita Harley: por dentro da briga pela fortuna bilionária
Entenda a batalha judicial pela herança da empresária; documentário sobre o caso é o mais visto da história do Globoplay
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A série documental "O testamento: o segredo de Anita Harley", que explora a complexa batalha judicial pela fortuna da empresária herdeira das Pernambucanas, tornou-se um fenômeno de audiência no Globoplay. A produção mergulha na disputa que envolve a empresária, em coma há quase dez anos, e expõe os detalhes de um conflito familiar e financeiro que cativou o público.
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Desde que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em 2016, Anita Harley vive em estado de coma no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A disputa judicial que se seguiu visa o controle de seu patrimônio, estimado em cerca de R$ 2 bilhões, e decisões sobre o estado de saúde dela. De um lado, está Cristine Rodrigues, ex-assessora de Anita; do outro, Sônia Soares – a Suzuki – e seu filho, Arthur Miceli, que alegam ter uma relação familiar com a empresária.
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Os dois lados da batalha
A batalha nos tribunais é protagonizada por duas partes. Cristine Rodrigues, que trabalhou com Anita por anos, reivindica o papel de cuidadora e gestora dos bens. Ela detém uma procuração vital dada por Anita para cuidar de seus negócios e saúde, sendo contestada pelos outros lados.
Já Suzuki diz ser companheira de Anita e busca o reconhecimento da união estável. A Justiça reconheceu a maternidade socioafetiva de Anita Harley em relação a Arthur, com isso ele se tornou o herdeiro oficial da fortuna.
No entanto, como Anita está viva, a curatela segue em disputa. Com isso, a Justiça nomeou Marco Antonio Parisi Lauria como curador independente e externo.
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