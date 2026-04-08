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'O TESTAMENTO'

O coma de Anita Harley: por dentro da briga pela fortuna bilionária

Entenda a batalha judicial pela herança da empresária; documentário sobre o caso é o mais visto da história do Globoplay

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
08/04/2026 13:20

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O coma de Anita Harley: por dentro da briga pela fortuna bilionária
A complexa batalha pela herança de Anita Harley é tema de documentário e disputa judicial que envolve personagens-chave. crédito: Reprodução

A série documental "O testamento: o segredo de Anita Harley", que explora a complexa batalha judicial pela fortuna da empresária herdeira das Pernambucanas, tornou-se um fenômeno de audiência no Globoplay. A produção mergulha na disputa que envolve a empresária, em coma há quase dez anos, e expõe os detalhes de um conflito familiar e financeiro que cativou o público.

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Desde que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em 2016, Anita Harley vive em estado de coma no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A disputa judicial que se seguiu visa o controle de seu patrimônio, estimado em cerca de R$ 2 bilhões, e decisões sobre o estado de saúde dela. De um lado, está Cristine Rodrigues, ex-assessora de Anita; do outro, Sônia Soares – a Suzuki – e seu filho, Arthur Miceli, que alegam ter uma relação familiar com a empresária.

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Os dois lados da batalha

A batalha nos tribunais é protagonizada por duas partes. Cristine Rodrigues, que trabalhou com Anita por anos, reivindica o papel de cuidadora e gestora dos bens. Ela detém uma procuração vital dada por Anita para cuidar de seus negócios e saúde, sendo contestada pelos outros lados.

Já Suzuki diz ser companheira de Anita e busca o reconhecimento da união estável. A Justiça reconheceu a maternidade socioafetiva de Anita Harley em relação a Arthur, com isso ele se tornou o herdeiro oficial da fortuna.

No entanto, como Anita está viva, a curatela segue em disputa. Com isso, a Justiça nomeou Marco Antonio Parisi Lauria como curador independente e externo.

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Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor humano para garantir sua precisão e qualidade.

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