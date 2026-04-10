Casamento de Taylor Swift já tem data e local; veja o que se sabe
Segundo site, ela e Travis Kelce vão se casar em julho, em Nova York
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O casamento de Taylor Swift e Travis Kelce já tem data e local definidos. De acordo com o Page Six e o Daily Mail, a cerimônia está marcada para 3 de julho, em Nova York, nos Estados Unidos. A informação, divulgada na quinta-feira (9/4), indica que convites do tipo "save the date" foram enviados aos convidados.
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A escolha surpreendeu, pois a expectativa era de que o evento acontecesse em Rhode Island, onde a cantora possui uma mansão. Fontes relataram que o casal decidiu apostar em uma celebração maior, em um espaço capaz de acomodar mais pessoas e manter a privacidade. "Eles queriam algo grandioso, em um local diferente", disse uma fonte ao Page Six.
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A data escolhida também chama atenção, por ser a véspera do Dia da Independência dos Estados Unidos, feriado que a cantora já afirmou ser um de seus favoritos. Neste ano, a data marca os 250 anos da independência do país.
Detalhes mantidos em sigilo
Segundo o Daily Mail, os convidados foram orientados a assinar acordos de confidencialidade para manter os detalhes em segredo. O local exato da cerimônia segue indefinido, mas fontes indicam que deve ocorrer em uma arena ou museu para garantir a privacidade.
A cantora não queria repetir um formato de cerimônia ao ar livre. "Taylor não quer que seja como o casamento de Selena Gomez", explicou um informante, em referência à união da artista com Benny Blanco na Califórnia.
A escolha de Nova York também se relaciona com a história de Swift, que viveu em imóveis no bairro de TriBeCa desde 2014 e já mencionou a cidade em diversas músicas.
No início da semana, quando os rumores apontavam que a união ocorreria em 13 de junho, em Rhode Island, uma cerimonialista negou a informação. Tara Guérard garantiu que organizará um casamento na data e local, mas que "Taylor não será sua noiva".
Taylor Swift e Travis Kelce anunciaram o noivado em agosto do ano passado. Até o momento, nem a cantora nem o jogador confirmaram oficialmente as informações divulgadas pela imprensa internacional.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.