Casamento de Taylor Swift já tem data e local; veja o que se sabe

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O casamento de Taylor Swift e Travis Kelce já tem data e local definidos. De acordo com o Page Six e o Daily Mail, a cerimônia está marcada para 3 de julho, em Nova York, nos Estados Unidos. A informação, divulgada na quinta-feira (9/4), indica que convites do tipo "save the date" foram enviados aos convidados.

A escolha surpreendeu, pois a expectativa era de que o evento acontecesse em Rhode Island, onde a cantora possui uma mansão. Fontes relataram que o casal decidiu apostar em uma celebração maior, em um espaço capaz de acomodar mais pessoas e manter a privacidade. "Eles queriam algo grandioso, em um local diferente", disse uma fonte ao Page Six.

Leia Mais

A data escolhida também chama atenção, por ser a véspera do Dia da Independência dos Estados Unidos, feriado que a cantora já afirmou ser um de seus favoritos. Neste ano, a data marca os 250 anos da independência do país.

Detalhes mantidos em sigilo

Segundo o Daily Mail, os convidados foram orientados a assinar acordos de confidencialidade para manter os detalhes em segredo. O local exato da cerimônia segue indefinido, mas fontes indicam que deve ocorrer em uma arena ou museu para garantir a privacidade.

A cantora não queria repetir um formato de cerimônia ao ar livre. "Taylor não quer que seja como o casamento de Selena Gomez", explicou um informante, em referência à união da artista com Benny Blanco na Califórnia.

A escolha de Nova York também se relaciona com a história de Swift, que viveu em imóveis no bairro de TriBeCa desde 2014 e já mencionou a cidade em diversas músicas.

No início da semana, quando os rumores apontavam que a união ocorreria em 13 de junho, em Rhode Island, uma cerimonialista negou a informação. Tara Guérard garantiu que organizará um casamento na data e local, mas que "Taylor não será sua noiva".

Taylor Swift e Travis Kelce anunciaram o noivado em agosto do ano passado. Até o momento, nem a cantora nem o jogador confirmaram oficialmente as informações divulgadas pela imprensa internacional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.