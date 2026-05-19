Grazi Massafera revela que sofreu com separação de Cauã Reymond

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grazi Massafera relembrou o fim do casamento com Cauã Reymond e admitiu que sofreu com a separação do ator, com quem viveu entre 2007 e 2013 e teve a filha Sofia, hoje com 13 anos. Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz contou que idealizava construir uma família diferente da que viveu na infância, mas viu os planos ruírem com o divórcio.

"Quando me separei, sofri. Queria fazer diferente dos meus pais. Não rolou", afirmou. Grazi também refletiu sobre as expectativas românticas que carregava na juventude. "A gente romantiza demais. Fui da geração das princesas da Disney. Eu acreditava. Foi duro, a realidade foi batendo", declarou.

A atriz ainda relembrou as pressões familiares antes da fama e contou que o pai esperava que ela seguisse um caminho mais tradicional. "Meu pai queria que eu casasse com o primeiro namorado, com 22 anos. Eu falei: 'Casar? Eu vou fazer ficha para o BBB'", disse, aos risos, citando a participação no reality em 2005.

Durante a conversa, Grazi também falou sobre independência financeira e revelou que passou a ajudar os pais ainda jovem. "Não podia falar porque não tinha independência financeira. Quando tive, virei mãe deles, com 25. Foi dura essa fase também", contou.

Hoje, vivendo uma realidade completamente diferente da infância humilde que teve no Paraná, a atriz afirmou que não tem medo de recomeçar caso precise. "Claro que não quero perder o que tenho, mas me reinventaria", disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Grazi ainda refletiu sobre desigualdade social e privilégios. "Tenho consciência de que ainda estaria muito na frente porque nasci branca, loira, dentro de um padrão que criaram. Não é a realidade de mulheres negras e trans. É um país duro", concluiu.