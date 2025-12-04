Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Cauã Reymond desabafa sobre mãe que teve Aids e participa de campanha contra a discriminação

RF
Redação Flipar
  • Recentemente, em entrevista a Tatá Werneck, Cauã falou sobre sua mãe, Denise Marques, que sofreu ao ser contaminada pelo vírus HIV.
    Recentemente, em entrevista a Tatá Werneck, Cauã falou sobre sua mãe, Denise Marques, que sofreu ao ser contaminada pelo vírus HIV. Foto: Reprodução Instagram
  • Ela morreu em 2019, aos 55 anos, vítima de um câncer de ovário O ator contou que a mãe teve uma vida difícil, desde a infância.
    Ela morreu em 2019, aos 55 anos, vítima de um câncer de ovário O ator contou que a mãe teve uma vida difícil, desde a infância. Foto: Reprodução/Instagram
  • Cauã Reymond enfatizou a necessidade de as pessoas não agirem com preconceito em relação às vítimas do HIV. Trata-se de uma causa que comove o artista, engajado na luta contra a discriminação.
    Cauã Reymond enfatizou a necessidade de as pessoas não agirem com preconceito em relação às vítimas do HIV. Trata-se de uma causa que comove o artista, engajado na luta contra a discriminação. Foto: Instagram
  • Cauã Reymond vive uma nova fase, como empresário. Recentemente lançou sua própria marca de cosméticos, ReYou, voltada ao público masculino.
    Cauã Reymond vive uma nova fase, como empresário. Recentemente lançou sua própria marca de cosméticos, ReYou, voltada ao público masculino. Foto: Reprodução Instagram
  • A primeira linha inclui shampoo 3 em 1, shampoo antiqueda, condicionador, óleo para barba e cabelo, gel de barbear e pós-barba. Todos os produtos são 100% veganos, livres de parabenos e não testados em animais.
    A primeira linha inclui shampoo 3 em 1, shampoo antiqueda, condicionador, óleo para barba e cabelo, gel de barbear e pós-barba. Todos os produtos são 100% veganos, livres de parabenos e não testados em animais. Foto: Divulgação
  • Ele investiu R$ 35 milhões no projeto, com previsão de lançar duas novas coleções por ano. Os produtos têm distribuição inicial em SP, RJ, MG, PR e RS. A meta é alcançar todo o Brasil em até um ano, com vendas em barbearias, e-commerce e marketplaces.
    Ele investiu R$ 35 milhões no projeto, com previsão de lançar duas novas coleções por ano. Os produtos têm distribuição inicial em SP, RJ, MG, PR e RS. A meta é alcançar todo o Brasil em até um ano, com vendas em barbearias, e-commerce e marketplaces. Foto: Reprodução Instagram
  • Cauã, aliás, anunciou uma pausa na carreira após a novela
    Cauã, aliás, anunciou uma pausa na carreira após a novela "Vale Tudo", da Globo. Cauã disse que, após interpretar um personagem muito forte, é recomendável dar um tempo para não desgastar a imagem. Foto: Instagram
  • Na novela, Cauã interpretou César, um modelo que era alpinista social e, depois de manter relacionamento com Maria de Fátima, vivida por Bella Campos, se envolveu com a vilã da história, a ricaça Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch.
    Na novela, Cauã interpretou César, um modelo que era alpinista social e, depois de manter relacionamento com Maria de Fátima, vivida por Bella Campos, se envolveu com a vilã da história, a ricaça Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch. Foto: Reprodução Instagram
  • Cauã nasceu em 20/5/1980, no Rio de Janeiro, e começou a carreira aos 18 anos de idade, como modelo. Ele chegou a morar em Milão e Paris, para trabalhar com grandes estilistas como Gaultier e Ferré. Mas ele diz que não se achava tão bonito. Cauã afirma que acha que hoje, mais maduro, está mais interessante do que era antes.
    Cauã nasceu em 20/5/1980, no Rio de Janeiro, e começou a carreira aos 18 anos de idade, como modelo. Ele chegou a morar em Milão e Paris, para trabalhar com grandes estilistas como Gaultier e Ferré. Mas ele diz que não se achava tão bonito. Cauã afirma que acha que hoje, mais maduro, está mais interessante do que era antes. Foto: Reprodução/@cauareymond
  • Cauã também viveu em Nova York, onde estudou teatro no prestigiado Actor's Studio, o mesmo por onde passaram grandes nomes de Hollywood, como Marlon Brando, Al Pacino e Robert de Niro.
    Cauã também viveu em Nova York, onde estudou teatro no prestigiado Actor's Studio, o mesmo por onde passaram grandes nomes de Hollywood, como Marlon Brando, Al Pacino e Robert de Niro. Foto: Reprodução Instagram
  • Mas você sabia que, à margem de toda a fama e a badalação, Cauã viveu um episódio assustador na Indonésia? Ele escapou de um terremoto. Cauã fez o relato na manhã de 22/11/2022, através dos Stories, do Instagram.
    Mas você sabia que, à margem de toda a fama e a badalação, Cauã viveu um episódio assustador na Indonésia? Ele escapou de um terremoto. Cauã fez o relato na manhã de 22/11/2022, através dos Stories, do Instagram. Foto: Reprodução G1
  • Ele contou que estava de férias no local, ao lado de Mariana Goldfarb, com quem ainda era casado.
    Ele contou que estava de férias no local, ao lado de Mariana Goldfarb, com quem ainda era casado. Foto: Reprodução Instagram
  • "Fala pessoal, eu soube agora que teve um terremoto em Jacarta, matou dezenas de pessoas, infelizmente. Muito triste. Aqui onde a gente está não aconteceu nada, mas estamos sem sinal. Então pegamos um barco até outro lugar pra poder falar com as pessoas do Brasil". Foto: Reprodução G1
  • O terremoto aconteceu na Ilha de Java, a principal do país. Sozinha, a região tem cerca de 140 milhões de habitantes, quase metade do país. A cidade mais atingida foi Cianjur, com 170 mil moradores.
    O terremoto aconteceu na Ilha de Java, a principal do país. Sozinha, a região tem cerca de 140 milhões de habitantes, quase metade do país. A cidade mais atingida foi Cianjur, com 170 mil moradores. Foto: catarinamaria - Flickr
  • Cauã também estudou Psicologia, mas desistiu da faculdade para seguir a carreira de ator. Em
    Cauã também estudou Psicologia, mas desistiu da faculdade para seguir a carreira de ator. Em "Malhação", ele interpretou o adolescente Mau-Mau, personagem famoso até hoje, entre 2002 e 2003. Foto: Reprodução do Instagram @cauareymond
  • A carreira decolou e ele não parou mais de fazer trabalhos para a Globo, incluindo sucessos como
    A carreira decolou e ele não parou mais de fazer trabalhos para a Globo, incluindo sucessos como "Da Cor do Pecado" (2004), "Como uma Onda" (2004), "Belíssima" (2005), "Passione" (2010), "Avenida Brasil" (2012) e "A Regra do Jogo" (2015). Foto: Reprodução Instagram
  • Em 2021, ele deu vida aos gêmeos Chris e Renato, os personagens principais da novela
    Em 2021, ele deu vida aos gêmeos Chris e Renato, os personagens principais da novela "Um Lugar ao Sol", que só terminou no início de 2022. Nesta obra, contracenou e "lançou" o irmão Pavel, que também é veterinário. Foto: Reprodução do Instagram @cauareymond
  • Na novela
    Na novela "A Favorita", de 2008, interpretou o jovem Halley, que tinha este nome por conta do famoso cometa. Foto: Reprodução TV Globo
  • Quando o assunto é série, Cauã também fez vários trabalhos, com destaque para
    Quando o assunto é série, Cauã também fez vários trabalhos, com destaque para "Amores roubados" (2014), "O caçador" (2014), "Justiça" (2016), "Dois Irmãos" (2017) e "Ilha de Ferro" (2019). Foto: Youtube/ Canal GNT
  • Ele também fez participações especiais em alguns programas de humor da emissora como
    Ele também fez participações especiais em alguns programas de humor da emissora como "Zorra Total" (2003), "Minha nada mole vida" (2006), "Casseta e Planeta" (2010) e "Tá no ar: a TV na TV" (2016). Fez ainda muitos filmes e peças de teatro. Reymond acumula dezenas de indicações e prêmios como ator. Foto: Reprodução/@cauareymond
  • A filha dele é Sofia Marques, fruto de seu relacionamento com a atriz Grazi Massafera. Eles ficaram juntos de 2007 a 2013, e a menina nasceu em 2012.
    A filha dele é Sofia Marques, fruto de seu relacionamento com a atriz Grazi Massafera. Eles ficaram juntos de 2007 a 2013, e a menina nasceu em 2012. Foto: Reprodução Instagram @cauareymond
  • Ele também viveu com a atriz Alinne Moraes de 2002 a 2005. E ficou casado com a modelo Mariana Goldfarb de 2016 a 2023.
    Ele também viveu com a atriz Alinne Moraes de 2002 a 2005. E ficou casado com a modelo Mariana Goldfarb de 2016 a 2023. Foto: Reprodução Instagram
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay