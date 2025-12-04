Entretenimento
Cauã Reymond desabafa sobre mãe que teve Aids e participa de campanha contra a discriminação
-
Recentemente, em entrevista a Tatá Werneck, Cauã falou sobre sua mãe, Denise Marques, que sofreu ao ser contaminada pelo vírus HIV. Foto: Reprodução Instagram
-
Ela morreu em 2019, aos 55 anos, vítima de um câncer de ovário O ator contou que a mãe teve uma vida difícil, desde a infância. Foto: Reprodução/Instagram
-
Cauã Reymond enfatizou a necessidade de as pessoas não agirem com preconceito em relação às vítimas do HIV. Trata-se de uma causa que comove o artista, engajado na luta contra a discriminação. Foto: Instagram
-
Cauã Reymond vive uma nova fase, como empresário. Recentemente lançou sua própria marca de cosméticos, ReYou, voltada ao público masculino. Foto: Reprodução Instagram
-
-
A primeira linha inclui shampoo 3 em 1, shampoo antiqueda, condicionador, óleo para barba e cabelo, gel de barbear e pós-barba. Todos os produtos são 100% veganos, livres de parabenos e não testados em animais. Foto: Divulgação
-
Ele investiu R$ 35 milhões no projeto, com previsão de lançar duas novas coleções por ano. Os produtos têm distribuição inicial em SP, RJ, MG, PR e RS. A meta é alcançar todo o Brasil em até um ano, com vendas em barbearias, e-commerce e marketplaces. Foto: Reprodução Instagram
-
Cauã, aliás, anunciou uma pausa na carreira após a novela "Vale Tudo", da Globo. Cauã disse que, após interpretar um personagem muito forte, é recomendável dar um tempo para não desgastar a imagem. Foto: Instagram
-
-
Na novela, Cauã interpretou César, um modelo que era alpinista social e, depois de manter relacionamento com Maria de Fátima, vivida por Bella Campos, se envolveu com a vilã da história, a ricaça Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch. Foto: Reprodução Instagram
-
Cauã nasceu em 20/5/1980, no Rio de Janeiro, e começou a carreira aos 18 anos de idade, como modelo. Ele chegou a morar em Milão e Paris, para trabalhar com grandes estilistas como Gaultier e Ferré. Mas ele diz que não se achava tão bonito. Cauã afirma que acha que hoje, mais maduro, está mais interessante do que era antes. Foto: Reprodução/@cauareymond
-
Cauã também viveu em Nova York, onde estudou teatro no prestigiado Actor's Studio, o mesmo por onde passaram grandes nomes de Hollywood, como Marlon Brando, Al Pacino e Robert de Niro. Foto: Reprodução Instagram
-
-
Mas você sabia que, à margem de toda a fama e a badalação, Cauã viveu um episódio assustador na Indonésia? Ele escapou de um terremoto. Cauã fez o relato na manhã de 22/11/2022, através dos Stories, do Instagram. Foto: Reprodução G1
-
Ele contou que estava de férias no local, ao lado de Mariana Goldfarb, com quem ainda era casado. Foto: Reprodução Instagram
-
"Fala pessoal, eu soube agora que teve um terremoto em Jacarta, matou dezenas de pessoas, infelizmente. Muito triste. Aqui onde a gente está não aconteceu nada, mas estamos sem sinal. Então pegamos um barco até outro lugar pra poder falar com as pessoas do Brasil". Foto: Reprodução G1
-
-
O terremoto aconteceu na Ilha de Java, a principal do país. Sozinha, a região tem cerca de 140 milhões de habitantes, quase metade do país. A cidade mais atingida foi Cianjur, com 170 mil moradores. Foto: catarinamaria - Flickr
-
Cauã também estudou Psicologia, mas desistiu da faculdade para seguir a carreira de ator. Em "Malhação", ele interpretou o adolescente Mau-Mau, personagem famoso até hoje, entre 2002 e 2003. Foto: Reprodução do Instagram @cauareymond
-
A carreira decolou e ele não parou mais de fazer trabalhos para a Globo, incluindo sucessos como "Da Cor do Pecado" (2004), "Como uma Onda" (2004), "Belíssima" (2005), "Passione" (2010), "Avenida Brasil" (2012) e "A Regra do Jogo" (2015). Foto: Reprodução Instagram
-
-
Em 2021, ele deu vida aos gêmeos Chris e Renato, os personagens principais da novela "Um Lugar ao Sol", que só terminou no início de 2022. Nesta obra, contracenou e "lançou" o irmão Pavel, que também é veterinário. Foto: Reprodução do Instagram @cauareymond
-
Na novela "A Favorita", de 2008, interpretou o jovem Halley, que tinha este nome por conta do famoso cometa. Foto: Reprodução TV Globo
-
Quando o assunto é série, Cauã também fez vários trabalhos, com destaque para "Amores roubados" (2014), "O caçador" (2014), "Justiça" (2016), "Dois Irmãos" (2017) e "Ilha de Ferro" (2019). Foto: Youtube/ Canal GNT
-
-
Ele também fez participações especiais em alguns programas de humor da emissora como "Zorra Total" (2003), "Minha nada mole vida" (2006), "Casseta e Planeta" (2010) e "Tá no ar: a TV na TV" (2016). Fez ainda muitos filmes e peças de teatro. Reymond acumula dezenas de indicações e prêmios como ator. Foto: Reprodução/@cauareymond
-
A filha dele é Sofia Marques, fruto de seu relacionamento com a atriz Grazi Massafera. Eles ficaram juntos de 2007 a 2013, e a menina nasceu em 2012. Foto: Reprodução Instagram @cauareymond
-
Ele também viveu com a atriz Alinne Moraes de 2002 a 2005. E ficou casado com a modelo Mariana Goldfarb de 2016 a 2023. Foto: Reprodução Instagram
-