Cauã e Drauzio estrelam campanha do HUAWEI FIT 5

A Huawei anuncia a chegada da HUAWEI WATCH FIT 5 Series ao Brasil com uma campanha estrelada por Cauã Reymond e Drauzio Varella, que reforçam os principais pilares do novo smartwatch premium da marca: esporte, estilo de vida e monitoramento de saúde. A nova geração chega ao país com pré-venda iniciada no dia 5 de maio (5.5), em uma ação especial de lançamento que também posiciona o produto como uma opção de presente para o Dia das Mães, celebrado em 10 de maio.

A escolha dos embaixadores, segundo a empresa, reforça a continuidade da estratégia da marca no Brasil. Cauã Reymond, que já esteve à frente da campanha do HUAWEI WATCH GT 6, retorna para representar o lado esportivo e social do HUAWEI WATCH FIT 5, destacando a versatilidade do relógio para treinos, rotina ativa e estilo de vida conectado. Já Drauzio Varella, rosto da campanha do HUAWEI WATCH 5, segue reforçando o papel do smartwatch como aliado no monitoramento de saúde e na prevenção, com foco em bem-estar, autocuidado e qualidade de vida.

“O HUAWEI WATCH FIT 5 foi desenvolvido para ser a melhor opção para quem deseja adquirir seu primeiro smartwatch premium. Queremos oferecer ao consumidor a oportunidade de entrar nesse universo com um produto completo, com recursos avançados de saúde, esporte e bem-estar, design sofisticado e uma experiência de alto nível, mas com uma condição especial de lançamento que torna essa escolha muito mais acessível”, afirma Diego Marcel, gerente de relações públicas da Huawei CBG no Brasil.

Compatível com dispositivos Android e iOS, a HUAWEI WATCH FIT 5 Series foi pensada para acompanhar diferentes rotinas e perfis de usuários, indicada tanto para quem busca mais equilíbrio no dia a dia quanto para quem deseja evoluir no desempenho físico.

A nova geração aposta em um design com cores vibrantes e acabamento refinado. A HUAWEI WATCH FIT 5 está disponível nas cores prata, roxo, branco, preto e verde, enquanto a versão HUAWEI WATCH FIT 5 Pro chega em laranja, branco e preto. No modelo Pro, o design com preenchimento em óleo intensifica a vivacidade das cores, enquanto a edição branca traz acabamento em nanocerâmica de nível aeroespacial, garantindo maior durabilidade e uma estética premium.

A experiência visual também foi aprimorada em relação à geração anterior. A HUAWEI WATCH FIT 5 conta com tela de 1,82 polegadas, enquanto a versão Pro traz display de 1,92 polegadas com bordas ultrafinas de 1,8 mm. Com brilho máximo de até 3.000 nits, o visor garante excelente visibilidade mesmo sob luz solar intensa.

No campo das atividades físicas, a HUAWEI WATCH FIT 5 Series apresenta o modo de mini-treinos, que permite a realização de exercícios rápidos sem a necessidade de equipamentos ou espaços específicos, ideal para rotinas mais dinâmicas. Com o apoio de um assistente interativo na tela, os usuários podem realizar atividades de curta duração de forma prática e acessível.

Para esportes ao ar livre, o dispositivo oferece recursos inteligentes que auxiliam no acompanhamento de desempenho. O relógio detecta automaticamente atividades como ciclismo e exibe métricas em tempo real, como potência e cadência. Já a versão Pro amplia essa experiência com funcionalidades voltadas a esportes outdoor mais exigentes, incluindo navegação em trilhas, análise de elevação e estimativa de tempo de percurso.

Além das funcionalidades esportivas, a HUAWEI WATCH FIT 5 Series reforça o compromisso da marca com o monitoramento de saúde. A linha traz recursos voltados à prevenção, com foco em indicadores cardiovasculares e bem-estar geral. A versão Pro inclui funcionalidades como alertas de fibrilação atrial e batimentos irregulares, aplicativo de eletrocardiograma (ECG) e detecção de rigidez arterial.

O smartwatch também oferece recursos dedicados à saúde feminina, com sensor de temperatura capaz de monitorar variações ao longo do ciclo e auxiliar na previsão de períodos menstruais e ovulação.

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Equipada com bateria de alta densidade de silício, a HUAWEI WATCH FIT 5 Series oferece até dez dias de autonomia em uso leve e até sete dias em uso típico, permitindo uma experiência contínua sem necessidade de recargas frequentes.