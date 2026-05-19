Fernanda Torres e Willem Dafoe estrelam novo filme de Bárbara Paz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernanda Torres estrelará o novo filme de Bárbara Paz, "Cuddle", junto do americano Willem Dafoe. A informação foi divulgada pela revista Variety, e o projeto não tem data de estreia.



O longa segue uma metrópole futurista, onde a intimidade virou um produto. Dante é um profissional do afeto e ganha a vida dando conforto e conexão aos outros. Sua vida muda completamente quando ele conhece Ava, uma imigrante empática que desperta nele sentimentos há muito deixados de lado.



Segundo o portal IMDb, Dante e Ava serão interpretados por Dafoe e Torres, respectivamente.



Não é a primeira vez que Paz colabora com os dois artistas. Torres participou do documentário "Babenco - Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou", dirigido por Paz, e Dafoe contracenou com a última no longa de ficção "Meu Amigo Hindu", de Hector Babenco.



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Desde a sua indicação ao Oscar de melhor atriz por "Ainda Estou Aqui", em 2025, Torres também foi confirmada no elenco de "Os Corretores", filme dirigido por seu marido, Andrucha Waddington, e em que ainda colaborou com o roteiro.