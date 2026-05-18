Vini Jr. faz primeiro pronunciamento sobre término com Virginia
Jogador usou as redes sociais nesta segunda-feira (18/5) para agradecer a influenciadora após o fim do relacionamento, divulgado por ela na sexta (15/5)
Vini Jr. usou as redes sociais nesta segunda-feira (18/5) para agradecer Virginia Fonseca após o término do relacionamento. "Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento que aprendi ao seu lado! Tudo de melhor e sucesso na sua vida!", escreveu o jogador, que também agradeceu à influenciadora por ter "dedicado parte da sua vida" a ele.
Término anunciado por Virgínia
Foi Virginia quem comunicou o fim do namoro na última sexta-feira (15/5), em publicação feita de Madri, na Espanha. Ela afirmou ter se dedicado ao relacionamento sem "criar qualquer barreira" e disse que seguirá se permitindo viver novas experiências. Os dois estavam juntos desde outubro de 2025.
O término acontece a menos de um mês do início da Copa do Mundo. Carlo Ancelotti vai anunciar a lista final da Seleção Brasileira para o torneio nesta segunda, às 17h, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e Vini Jr. é esperado entre os convocados.