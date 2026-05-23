‘Estudei por anos’: jornalista critica Virginia na cobertura da Copa
Juca Kfouri detona a presença da influenciadora como repórter do Mundial: "acinte para o jornalismo"
A escolha de Virginia para atuar como repórter em um quadro de entretenimento durante a Copa do Mundo motivou duras críticas do jornalista Juca Kfouri. Durante o programa "Posse de Bola", do portal UOL, o comentarista demonstrou indignação com a presença da influenciadora no evento esportivo.
Para o veterano, a escalação da empresária representa um desrespeito aos profissionais da área. Kfouri afirmou que a decisão prioriza o alcance digital em detrimento da qualidade da informação, classificando o episódio como um "acinte para o jornalismo".
O jornalista questionou a capacidade técnica da influenciadora para exercer a função. Segundo ele, a entrada de nomes sem formação acadêmica em coberturas de grande porte desvaloriza quem se especializa no setor. Ele destacou que a situação atual reflete a "esculhambação" e o domínio total do entretenimento sobre o jornalismo.
Kfouri também compartilhou o desabafo de uma colega de profissão, descrita por ele como uma promissora repórter, que se sente desmotivada com o cenário. "Imagina você estudar jornalismo por anos e, no fim, quem vai cobrir um dos maiores eventos do esporte no mundo é a Virginia", relatou o comunicador.
Histórico na CPI das Bets e relação com Vini Jr.
A trajetória recente da influenciadora também foi utilizada como argumento pelo jornalista. Ele relembrou a participação de Virginia na CPI das Bets, realizada em 2025, criticando a postura e as declarações dadas pela empresária na ocasião.
Por fim, o comentarista mencionou o antigo relacionamento da influenciadora com o atacante Vini Jr., que chegou ao fim recentemente. Em tom de ironia, Kfouri sugeriu que a presença dela no Mundial poderia afetar o jogador. "Quem sabe ela consiga causar ciúmes no Vini Jr.", concluiu o jornalista ao finalizar seu posicionamento.