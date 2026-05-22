Anitta lança música para a Copa com Lisa, do Blackpink, e rapper Rema
Música integra álbum oficial do mundial, com 'Lighter' e 'Echo'. Trio está confirmado na cerimônia de abertura, em 12 de junho
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta lançou nessa quinta-feira (21/5) a faixa "Goals", uma parceria com a cantora Lisa, do Blackpink, e com o rapper nigeriano Rema, para o álbum oficial da Copa do Mundo 2026. A música mistura pop latino, afrobeats e k-pop e chegou acompanhada de um clipe ambientado em um campo de futebol em chamas.
Produzida pelo vencedor do Grammy Cirkut, conhecido por trabalhos com The Weeknd e Lady Gaga, "Goals" faz parte da sequência de lançamentos do álbum oficial da Copa, que já reúne faixas como "Lighter", "Por Ella", "Echo" e "Illuminate".
Os três artistas também estão confirmados na cerimônia de abertura do mundial, marcada para 12 de junho de 2026, em Los Angeles, antes da partida inaugural do torneio nos Estados Unidos.