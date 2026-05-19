Neymar na Copa: convocação libera ingresso e chopp grátis em BH
Evento 'A Casa do Hexa' celebra o craque com cortesia para os 100 primeiros torcedores: saiba como garantir o seu e curtir os shows
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A confirmação de Neymar Jr. na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo iniciou uma promoção para os torcedores em Belo Horizonte. O evento "A Casa do Hexa", na Pampulha, liberou ingressos e chopp de graça para celebrar a notícia.
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Uma ação relâmpago beneficia os 100 primeiros torcedores que acessarem o site da Central dos Eventos. Eles ganham uma cortesia para o evento e um vale-chopp. A organização informa que, com o anúncio da convocação, os benefícios devem se esgotar rapidamente.
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O "A Casa do Hexa" acontecerá no espaço Da Orla, entre 13 de junho e 19 de julho. O local unirá a transmissão dos jogos em alta definição com um festival de pagode com nomes conhecidos do cenário nacional.
Programação de peso
A trilha sonora da busca pelo título mundial já está definida com vários shows. As atrações confirmadas para acompanhar os jogos são:
13 de junho: Brasil x Marrocos + show de Vitinho.
19 de junho: Brasil x Haiti + show de Tá Na Mente.
24 de junho: Brasil x Escócia + show de Suel.
Nas fases eliminatórias, as apresentações continuam com Rodriguinho nas oitavas de final, Tiee nas quartas e Akatu na semifinal. A grande final terá shows de Jeito Moleque e Thiago Soares para encerrar o evento.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.