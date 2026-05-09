FIFA anuncia Anitta no show de abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos

Anitta está confirmada pela FIFA como uma das atrações da cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (8/5) pela entidade, que detalhou os artistas que vão se apresentar nas três sedes do torneio: México, Canadá e Estados Unidos.

A cantora brasileira foi escalada para o show nos Estados Unidos, no SoFi Stadium, em Los Angeles, no dia 12 de junho. A apresentação acontece antes da partida entre a seleção americana e o Paraguai, em estreia da equipe da casa na competição.

Line-up dos EUA tem Katy Perry como atração principal

Ao lado de Anitta no palco de Los Angeles estarão a americana Katy Perry, escalada como atração principal da cerimônia, a sul-coreana Lisa, integrante do grupo Blackpink, a sul-africana Tyla, o nigeriano Rema, o rapper americano Future e o DJ Sanjoy. A informação foi divulgada pela FIFA.

Cada cerimônia começa 90 minutos antes do apito inicial do jogo de abertura no respectivo país.

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Os shows foram idealizados pelo Balich Wonder Studio, com proposta de reinterpretar o troféu da Copa do Mundo a partir das tradições culturais e artísticas de cada país-sede.