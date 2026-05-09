FIFA anuncia Anitta no show de abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos
Brasileira vai se apresentar em 12 de junho, antes da partida entre EUA e Paraguai, que será disputada no SoFi Stadium, em Los Angeles
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Anitta está confirmada pela FIFA como uma das atrações da cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (8/5) pela entidade, que detalhou os artistas que vão se apresentar nas três sedes do torneio: México, Canadá e Estados Unidos.
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A cantora brasileira foi escalada para o show nos Estados Unidos, no SoFi Stadium, em Los Angeles, no dia 12 de junho. A apresentação acontece antes da partida entre a seleção americana e o Paraguai, em estreia da equipe da casa na competição.
Line-up dos EUA tem Katy Perry como atração principal
Ao lado de Anitta no palco de Los Angeles estarão a americana Katy Perry, escalada como atração principal da cerimônia, a sul-coreana Lisa, integrante do grupo Blackpink, a sul-africana Tyla, o nigeriano Rema, o rapper americano Future e o DJ Sanjoy. A informação foi divulgada pela FIFA.
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Cada cerimônia começa 90 minutos antes do apito inicial do jogo de abertura no respectivo país.
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Os shows foram idealizados pelo Balich Wonder Studio, com proposta de reinterpretar o troféu da Copa do Mundo a partir das tradições culturais e artísticas de cada país-sede.