Polícia australiana investiga Katy Perry por alegações de agressão sexual

A cantora americana Katy Perry está sendo investigada na Austrália por acusações de agressão sexual apresentadas pela atriz Ruby Rose, informaram a polícia e a imprensa nesta quarta-feira (15).

Rose denunciou nas redes sociais que a cantora, atual parceira do ex-primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, a teria agredido em uma casa noturna de Melbourne há quase duas décadas. As postagens tiveram grande repercussão na imprensa, mas foram apagadas.

Na terça-feira, Rose, conhecida por seu papel na série de televisão "Orange is the New Black", anunciou que formalizou a denúncia à polícia. Ela disse que, por isso, não pode mencionar o caso publicamente.

A AFP entrou em contato com a polícia do estado de Victoria, que se recusou a mencionar o nome de Perry, mas reconheceu que está "investigando uma agressão sexual ocorrida em Melbourne em 2010".

"Como a investigação está em curso, não seria apropriado fazer mais comentários no momento", acrescentou um porta-voz.

Um representante de Perry desmentiu as acusações em uma declaração à revista Variety.

"As acusações que Ruby Rose divulga nas redes sociais sobre Katy Perry não são apenas categoricamente falsas, como também são mentiras perigosas e imprudentes", afirmou.

"Rose tem um histórico bem documentado de graves acusações públicas nas redes sociais contra diversas pessoas, acusações que têm sido repetidamente desmentidas pelos envolvidos", acrescentou.

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