Maternidade real: Iza revela desafios e desabafa sobre nova rotina
Cantora falou ao podcast "Cá entre nós", de Fátima Bernardes, que se sentiu culpada por não conseguir amamentar a filha Nala, de 1 ano
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Iza falou sobre os desafios que enfrentou após o nascimento da filha, Nala, de 1 ano, durante participação no podcast "Cá Entre Nós", apresentado por Fátima Bernardes.
Ela contou que se sentiu "menos mãe" por não conseguir amamentar. Segundo a artista, a pequena nasceu antes de seu corpo estar pronto para produzir leite.
"Eu estava muito preocupada com a imunidade da minha filha por achar que isso era uma responsabilidade minha", desabafou. Iza também relatou que sentiu muitas dores no período.
A cantora revelou que se sentiu culpada por precisar alimentar a bebê com fórmula. Apesar disso, reconheceu que a decisão foi a melhor para a criança. "Mas a gente se cobra", afirmou.
Durante a conversa, Iza ainda comparou sua experiência à criação que recebeu da própria mãe. A artista disse que hoje vive uma realidade diferente, com mais estrutura e tempo para cuidar da filha.
"Eu não sofro muito para criar a Nala. Eu tenho tempo de me cuidar, de botar a Nala em uma escola inacreditável e eu fico sossegada", declarou.