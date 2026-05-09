Maternidade real: Iza revela desafios e desabafa sobre nova rotina

Cantora falou ao podcast "Cá entre nós", de Fátima Bernardes, que se sentiu culpada por não conseguir amamentar a filha Nala, de 1 ano

Folhapress - Notícias
Repórter
09/05/2026 11:42

Cantora Iza falou ao podcast crédito: TMJBrazil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Iza falou sobre os desafios que enfrentou após o nascimento da filha, Nala, de 1 ano, durante participação no podcast "Cá Entre Nós", apresentado por Fátima Bernardes.

Ela contou que se sentiu "menos mãe" por não conseguir amamentar. Segundo a artista, a pequena nasceu antes de seu corpo estar pronto para produzir leite.

"Eu estava muito preocupada com a imunidade da minha filha por achar que isso era uma responsabilidade minha", desabafou. Iza também relatou que sentiu muitas dores no período.

A cantora revelou que se sentiu culpada por precisar alimentar a bebê com fórmula. Apesar disso, reconheceu que a decisão foi a melhor para a criança. "Mas a gente se cobra", afirmou.

Durante a conversa, Iza ainda comparou sua experiência à criação que recebeu da própria mãe. A artista disse que hoje vive uma realidade diferente, com mais estrutura e tempo para cuidar da filha.

"Eu não sofro muito para criar a Nala. Eu tenho tempo de me cuidar, de botar a Nala em uma escola inacreditável e eu fico sossegada", declarou.

