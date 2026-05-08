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Oasis ganha documentário sobre volta da banda e turnê de 2025

Dirigido por Steven Knight, autor de "Peaky Blinders", o filme conta o retorno da banda, separada desde 2009

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08/05/2026 17:31

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A relação conflituosa entre os irmãos Gallagher permeou a vida da banda desde o início, com reiterados episódios de discussões e ofensas em público.
A relação conflituosa entre os irmãos Gallagher permeou a vida da banda desde o início, com reiterados episódios de discussões e ofensas em público. crédito: Reprodução do Instagram @oasis

Um documentário sobre a turnê de reunião do Oasis será lançado nos cinemas em setembro e trará a primeira entrevista conjunta de Liam Gallagher e Noel Gallagher em mais de 25 anos.

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A informação foi confirmada pela Disney, que distribuirá o filme em circuito limitado, incluindo salas IMAX, com estreia em 11 de setembro. Depois, a produção será disponibilizada no Disney+.

Criado por Steven Knight, autor da série Peaky Blinders, o longa acompanha os bastidores da volta da banda aos palcos. A direção é de Dylan Southern e Will Lovelace.

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Segundo os produtores, o documentário reúne imagens de ensaios, apresentações e bastidores da turnê, além de registrar a retomada da relação entre os irmãos Gallagher após anos de afastamento.

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