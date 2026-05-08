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Henrique e Juliano acalmam fãs após acidente com helicóptero da família

Pai da dupla pilotava a aeronave, no Tocantins, que caiu. Ninguém ficou gravemente ferido

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Repórter
08/05/2026 18:06

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A dupla Henrique e Juliano é conhecida por sucessos do sertanejo como "Cuida bem dela" (2014)
A dupla Henrique e Juliano é conhecida por sucessos do sertanejo como "Cuida bem dela" (2014) crédito: Reprodução/Instagram

O helicóptero da família de Henrique e Juliano caiu nesta sexta-feira (8) nas proximidades da fazenda dos cantores, no Tocantins. O pai da dupla, o empresário Edson Alves dos Reis, pilotava a aeronave no momento do acidente. Ninguém ficou gravemente ferido.

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Em vídeo publicado no Instagram, Henrique afirmou que o pai da dupla, o empresário Edson Alves dos Reis, pilotava o helicóptero no momento da queda. Segundo ele, o acidente causou apenas danos materiais.

"Meu pai estava no comando, é um piloto experiente. Não teve nenhum tipo de lesão grave. Foi apenas dano material, graças a Deus", disse o cantor. Henrique também explicou que o helicóptero está registrado em seu nome, mas nem ele nem Juliano estavam a bordo. "Tá todo mundo bem", afirmou.

Juliano reforçou o agradecimento pela preocupação dos fãs e confirmou que o pai passa bem após o susto.

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Imagens do acidente começaram a circular em perfis locais do Tocantins e em portais regionais no início da tarde desta sexta-feira (8), e chamaram atenção dos fãs da dupla. Procurado pela reportagem, o corpo de bombeiros do Tocantins não respondeu até o momento da publicação deste texto.

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