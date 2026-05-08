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João Vicente diz que ator da Globo 'imita' Chay Suede

Em podcast, ele afirmou que o artista repete compras e formas de interpretar; internautas suspeitam que se trate de Nicolas Prattes ou Rômulo Estrela

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LEONARDO VOLPATO
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LEONARDO VOLPATO
Repórter
08/05/2026 18:11

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"O próprio Chay ficava mandando mensagem. Comecei a achar meio paranoico. Até eu ver que realmente é uma loucura", disse. crédito: Porta dos fundos/Reprodução

Durante um episódio do videocast "Não importa", o ator João Vicente de Castro contou a Gregório Duvivier, ambos do Porta dos Fundos, que existe um ator famoso da Globo que "imita" Chay Suede.

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Segundo ele, o artista é protagonista de novela e é obcecado pelo colega, compra tudo o que Suede compra e quer tudo o que ele tem.

 

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Vicente não revelou o nome, e isso deixou a internet em polvorosa. "Ele [Chay] compra um relógio, o cara compra um relógio. Ele compra um carro antigo, o cara compra um carro antigo. O jeito de atuar. Ele imita o personagem do Chay", contou.

 

Conforme Vicente, no início ele mesmo achou que fosse um exagero de Chay, mas com o tempo percebeu que faz sentido. "O próprio Chay ficava mandando mensagem: 'olha esse idiota, não sei o quê'. Comecei a achar o Chay meio paranoico. Até eu começar a ver que realmente é uma loucura", emendou.

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Nas redes sociais, há quem aponte para alguns nomes, como Nicolas Prattes e Rômulo Estrela, principalmente por ambos terem um carro antigo igual ao Chay.

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