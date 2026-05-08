João Vicente diz que ator da Globo 'imita' Chay Suede

Durante um episódio do videocast "Não importa", o ator João Vicente de Castro contou a Gregório Duvivier, ambos do Porta dos Fundos, que existe um ator famoso da Globo que "imita" Chay Suede.

Segundo ele, o artista é protagonista de novela e é obcecado pelo colega, compra tudo o que Suede compra e quer tudo o que ele tem.

Vicente não revelou o nome, e isso deixou a internet em polvorosa. "Ele [Chay] compra um relógio, o cara compra um relógio. Ele compra um carro antigo, o cara compra um carro antigo. O jeito de atuar. Ele imita o personagem do Chay", contou.





Conforme Vicente, no início ele mesmo achou que fosse um exagero de Chay, mas com o tempo percebeu que faz sentido. "O próprio Chay ficava mandando mensagem: 'olha esse idiota, não sei o quê'. Comecei a achar o Chay meio paranoico. Até eu começar a ver que realmente é uma loucura", emendou.

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Nas redes sociais, há quem aponte para alguns nomes, como Nicolas Prattes e Rômulo Estrela, principalmente por ambos terem um carro antigo igual ao Chay.