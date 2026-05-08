CCBB-BH recebe temporada de ‘Romeu e Julieta de Parintins – Ecos da selva’

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Shakespeare amazônico, ou uma festa do boi numa Verona tropical. São várias as leituras do “Romeu e Julieta” de Manaus que começa nesta sexta-feira (8/5) temporada de seis semanas em Belo Horizonte. Montagem do Buia Teatro Company, o musical “Romeue Julieta de Parintins – Ecos da selva”, que estreia no Centro Cultural Banco do Brasil, leva a clássica tragédia dos Montecchio e Capuleto para o universo de Caprichoso e Garantido.



A história é ambientada em Parintins, a cidade do interior do Amazonas dividida ao meio por conta das duas agremiações folclóricas. De um lado, os simpatizantes do Boi Garantido (vermelho); do outro, do Boi Caprichoso (azul). Há quase 60 anos, sempre no final de junho, o Festival Folclórico de Parintins reúne milhares de pessoas. Não há como ficar em cima do muro – ou se torce para um lado, ou para o outro.



“Sempre que vou a Parintins, vejo como ela é shakespeariana. Mesmo que as agremiações se respeitem muito, não há a mistura de cores. É uma brincadeira séria”, comenta o diretor, dramaturgo e produtor Tércio Silva, cofundador do Buia Teatro.



O espetáculo vai estrear efetivamente em BH, já que a temporada que houve em Manaus foi de ensaios abertos. “Nos reunimos no final de março e montamos a peça em cinco semanas. Nosso processo é sempre de construir junto com a plateia. A gente geralmente monta um espetáculo e abre para que ele se relacione com o público. Com isto, fazemos modificações”, conta.



COMICIDADE

Como BH é a primeira cidade onde o espetáculo vai depois de Manaus, eles estão considerando aqui a estreia nacional. Musical do início ao fim, “Romeu e Julieta de Parintins” tem texto e canções assinados por Tim Rescala. “Ele trouxe uma comicidade para a música, que mergulha na cultura amazônica. É quase uma ópera popular”, diz Tércio.



São 13 artistas em cena, entre atores e músicos. Maria Hagge interpreta Julieta, e Yago Reis é Romeu. O grupo convidou a atriz paulista Débora Duboc para interpretar a ama – a personagem foi escrita especialmente para ela.



É um espetáculo para todas as idades, comenta Tércio. “A nossa adaptação suavizou o conflito, mas manteve a tensão. A ideia foi fazer uma releitura um pouco diferente do habitual, tanto que há uma surpresinha no final.”



DESILUSÃO

Na trama, Julieta é uma Sinhazinha (que seria a filha do dono da fazenda no auto do boi-bumbá) do Garantido. Já o Romeu faz parte da família que fundou o Caprichoso. No início da história, ele tem uma desilusão amorosa com Rosalinda. “Logo depois, a gente entende a divisão da cidade, pois o prefeito proíbe as pessoas de brigarem, porque ele está preocupado com a festa, que está próxima”, conta Tércio.



Para dar uma força para Romeu, seu primo o chama para ir à festa do contrário (o termo que se usa quando alguém do Caprichoso vai para o lado do Garantido e vice-versa). É ali que ele conhece e se apaixona por Julieta. “Nessa Verona brasileira que é Parintins, fazemos uma atualização do território. Há, por exemplo, uma cena que mostra o calor que faz ali”, comenta Tércio.



Há também muita troca de roupas: são 33, ao todo. “O espetáculo é bem a cara de Parintins, com figurinos com muita pedraria. Buscamos trazer artesãos locais para construir com a gente os figurinos e a cenografia.”



Esta é a segunda vez que o Buia Teatro se apresenta em Belo Horizonte. Em 2023, o grupo apresentou, também no CCBB, a opereta infantojuvenil “Cabelos arrepiados”. Com 11 anos de atuação, a companhia já montou seis espetáculos. O anterior foi “Bertoldo, estudo no.1”, adaptação do conto “Se os tubarões fossem homens”, de Bertolt Brecht.



“Quando montamos Brecht para crianças, ficou aquela inquietação. Por que não Shakespeare, já que ele fala com todas as idades?”, afirma Tércio.



OFICINA E BATE PAPO

No dia 22 de maio, das 14h às 17h, o diretor Tércio Silva e atores do Buia Teatro vão ministrar oficina no próprio teatro do CCBB. Destinada a artistas, estudantes de teatro e educadores, a ação vai apresentar o processo criativo do grupo. As inscrições, gratuitas, devem ser feitas on-line no site do CCBB-BH. São 25 vagas. Além disso, após a sessão do dia 23/5, haverá um bate papo do grupo com o público.

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“ROMEU E JULIETA DE PARINTINS – ECOS DA SELVA”

Espetáculo do Buia Teatro Company. Estreia nesta sexta-feira (8/5), às 20h, no teatro do Centro Cultural Banco do Brasil (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Apresentações às sextas e segundas, às 20h; e sábados e domingos, às 16h. Até 15 de junho. Duração: 75 min. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). À venda na bilheteria e no site do CCBB-BH.