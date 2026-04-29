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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
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Giramundo encerra exposição no Palácio das Artes com recorde de público

Com 60.564 visitantes, mostra foi um sucesso. Apesar disso, o grupo mineiro de teatro de bonecos não tem onde guardar seu precioso acervo

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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
29/04/2026 02:00

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Bonecos do Grupo Giramundo ocuparam a Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard, no Palácio das Artes, de outubro de 2025 até domingo passado (26/4) - (crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press)
Bonecos do Grupo Giramundo ocuparam a Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard, no Palácio das Artes, de outubro de 2025 até domingo passado (26/4) crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

A diretora do Grupo Giramundo, Beatriz Apocalypse, comemora a visita de 60.564 pessoas à exposição da companhia de teatro de bonecos encerrada domingo (26/4), no Palácio das Artes. “Foi muito bom para a gente”, diz ela. Neste 2026, o Giramundo faz 55 anos. A mostra ficou em segundo lugar no ranking de público na Grande Galeria. Ficou atrás apenas de “História em quadrões – Mauricio de Sousa”, que teve 98.998 visitantes em 2004.

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Beatriz comemora o restauro de 450 bonecos do acervo, patrocinado pela Cemig e Palácio das Artes, por meio da APPA – Cultura e Patrimônio. “Eles foram restaurados, catalogados, laudados. Agora, cada boneco tem uma ficha linda, nova, com seu número, fotos de vários ângulos e registro do material com o qual foi feito. Nunca havíamos realizado essa pesquisa, que tem grande importância”, afirma. “Encerramos a mostra com gratidão ao Palácio das Artes, à APPA, à Cemig e com o coração apertadinho, sabe? Com vontade de ficar mais”, comenta.

• REFORMA DA SEDE

O Giramundo enfrenta novo desafio: encontrar local adequado para manter os bonecos. “Em nossa sede, não temos espaço para eles novinhos assim, restaurados. Principalmente os da década de 1970, que estão lindos. Descobrimos os materiais com os quais foram confeccionados, o tipo de pano. Procuramos a Madu (fundadora do Giramundo ao lado de Terezinha Veloso e Álvaro Apocalypse) para ajudar a identificar personagens”, explica Beatriz. A companhia batalha por recursos para a reforma da sede, em BH, que também abriga o Museu Giramundo.

• PELO INTERIOR

Em maio, segue para o interior o projeto Ocupação Giramundo, que celebra os 55 anos da trupe. Ele dá início à circulação por Minas Gerais dos espetáculos “Cobra Norato” e “Um baú de fundo fundo”, além da palestra “Processo Giramundo”. A agenda tem Juiz de Fora (1º a 3/5), Viçosa (9 e 10/5) e Uberaba (16 e 17/5), com programação gratuita.

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• NOVOS TALENTOS

Os espetáculos “Outono” (7 a 10 de maio), “Ensaio para o fim” (14 a 17 de maio) e “Retratos” (21 a 23 de maio), além de ações formativas, estão na programação da mostra “Em cena: Novos talentos”, que será realizada na Funarte MG, em Belo Horizonte.

• FLOR DE MAIO

O espetáculo “Luz do túnel”, da trupe Flor de Maio, de Itabirito, será apresentado no Teatro João Ceschiatti do Palácio das Artes em duas sessões: sábado (9/5), às 20h, e domingo (10/5), às 19h. Com texto e direção de Dhu Rocha, o elenco reúne Bárbara Sill e Larissa Ribeiro, contando com consultoria artística de Rejane Faria, atriz do grupo Quatroloscinco. A peça aborda a dura realidade de pessoas internadas no Hospital Colônia de Barbacena.

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• MINHA HISTÓRIA

Superação, identidade e pertencimento são temas do livro “Záira: Minha história”, que a professora Záira Jesus Pereira vai lançar nesta quarta-feira (29/4), às 19h, no teatro do Arnaldo Centro Universitário (Rua Timbiras, 540, Funcionários). Parceria da autora com o Comitê de Diversidade e Inclusão da instituição educacional, o evento visa ampliar o acesso à cultura e propor reflexões importantes à academia e à sociedade. Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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