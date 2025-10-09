ARTES VISUAIS
'Ocupação Giramundo' toma conta da Grande Galeria do Palácio das Artes
Exposição de 600 itens mostra processo criativo do grupo de teatro de bonecos mineiro, que completa 55 anos neste 2025
A companhia mineira Giramundo é dos grupos de teatro de bonecos mais atuantes do Brasil e completa 55 anos em 2025 Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
No sábado (11/10), será aberta na Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard, do Palácio das Artes, a exposição 'Ocupação Giramundo', em cartaz até o dia 22 de fevereiro, com entrada gratuita Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
O grupo montou mais de 40 espetáculos com bonecos que podem ser manuseados por meio de fios, varas, luvas ou até vestidos Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
A mostra tem cerca de 600 peças, entre bonecos, máscaras, objetos de cena e elementos cenográficos. Os objetos referem-se à trajetória do grupo no teatro, no cinema e na televisão Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
A curadoria é organizada em três grandes eixos. O primeiro é a 'Coleção Álvaro Apocalypse', com obras criadas entre 1970 e 2003 pelo artista, considerado o maior criador de bonecos do Brasil. Há também a 'Coleção Giramundo século 21' e a 'Cine Giramundo Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
Além da exposição inédita de bonecos, a mostra inclui atividades educativas, mostra de cinema, espetáculo e visitas guiadas. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
No domingo (12/10) será apresentado o espetáculo 'Alice no País das Maravilhas', às 17h30, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda na plataforma Eventim e na bilheteria do teatro Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
