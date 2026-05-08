O Teatro Mágico inicia por BH a turnê de ‘A corda bamba no pescoço’

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

O Teatro Mágico rodou o país no ano passado com a turnê comemorativa “O reencontro”, que reuniu a formação original após 10 anos. Ao fim da circulação, que teve mais de 40 shows, o grupo entrou em período de “descanso emocional, físico, espiritual e mental”, segundo o vocalista, violonista e guitarrista Fernando Anitelli, cofundador da trupe que funde música e circo. A pausa foi necessária para inaugurar uma nova fase, mais combativa, que chega na forma da turnê “A corda bamba no pescoço”.



Belo Horizonte foi a cidade escolhida para dar a largada na série de shows, que passará por várias cidades do país. O Teatro Mágico apresenta, neste domingo (10/5), às 20h, no Cine Theatro Brasil, um repertório que inclui dois singles recém-lançados, “Feito rio (fora do leito)”, que contou com a participação de Humberto Gessinger, e “Do rio ao mar”, com Gabriel Grossi. Esse material prenuncia um novo álbum, que, segundo Anitelli, virá a conta-gotas, com músicas lançadas de forma avulsa até o fim do ano.



As outras canções do roteiro do show, extraídas de títulos anteriores do grupo, também têm uma pegada mais aguerrida, em consonância com os novos lançamentos, como “O sol e a peneira”, “Amanhã será” e “Da luta”. “Estamos numa fase de traduzir nossa atualidade. 'A corda bamba no pescoço' é o que está acontecendo diariamente, com essa violência descabida e com essa tecnologia desautorizada impondo ações de algorítmo e tratando os jovens como rebanho”, diz.



ENXERGAR HORIZONTES

Ele classifica como “um horror” o que o Brasil e o mundo estão atravessando, com questões que se impõem na ordem do dia. “Quando o feminicídio no Brasil ou o genocídio em Gaza se tornam o assunto do café da manhã, do almoço e do jantar, nós, como artistas, temos que falar disso também, do nosso jeito, com poesia, com amor – não um amor alienado, mas o amor revolucionário”, diz. Junto com os novos singles, foram lançados dois clipes, ambos em parceria com a trupe palestina Free Gaza Circus.



As imagens mostram palhaços brincando com crianças em meio aos escombros. “O que está acontecendo lá também diz respeito a nós. Naturalizar um genocídio não transforma em nada nosso planeta, nosso país, nossa sociedade, nossa comunidade ou nosso vizinho. Tudo o que acontece dita comportamentos, então é preciso ter um olhar do micro para o macro e vice-versa. Estão querendo tirar nossa capacidade de sonhar. Eu quero enxergar horizontes, ter um olhar mais amplo e acolhedor”, afirma.



“OLHAR CRÍTICO”

Anitelli diz que é possível falar de temas ásperos sem perder a ternura. É nisso que O Teatro Mágico está empenhado. “Buscamos um olhar crítico com poesia, com humor e com um coração aberto às novas possibilidades de ser e de estar.” Quando fala em nova fase, ele não alude apenas à temática das novas canções, mas de “um combo” que envolve outros aspectos.



“Musicalmente, é uma coisa mais pesada, mais agitada e, ao mesmo tempo, mais reflexiva nesse sentido social e político de se colocar no planeta. Os figurinos têm outras cores. O palhaço permanece em cena, lógico, mas é uma outra formação de trupe, diferente de 'O reencontro', que tinha quase 20 pessoas no palco”, diz.



Agora, Anitelli divide a cena com outros três músicos – Rafael dos Santos (bateria), Tiago Espírito Santo (baixo) e o mineiro Fred Selva (vibrafone midi) -– e três artistas circenses – Natália Dias, Nô Stopa e Roberval.



“A CORDA BAMBA NO PESCOÇO”

Show do grupo O Teatro Mágico, neste domingo (10/5), às 20h, no Cine Theatro Brasil (Av. Amazonas, 315, Centro). Ingressos com preços variando de R$ 90 (meia para a plateia superior) a R$ 600 (freepass, com direito a acompanhar a passagem de som, a partir das 18h, e brinde)



Outros eventos

>>> MEN AT WORK

A banda australiana comandada por Colin Hay, remanescente da formação original, que durou de 1979 a 1985, faz única apresentação de sua turnê pelo Brasil em BH, neste domingo (10/5), às 19h30, no BeFly Hall (av. Nossa Senhora do Carmo, 230, Savassi). O repertório contempla hits como “Who can it be now”, “Down under”, “High wire” e “It's a mistake”. Restam ingressos apenas para o Frontstage, a R$ 930 (inteira), R$ 465 (meia) e R$ 485 (ingresso solidário), à venda no site Ticket360.



>>> A-HA ORQUESTRAL

A Orquestra Ouro Preto apresenta, neste domingo (10/5), às 11h, pela série Domingos Clássicos, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro), o “Tributo ao A-Ha”. O ponto de partida do espetáculo é o álbum ao vivo “On tour in Brazil”, que o trio norueguês lançou em 1989. Ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda pela plataforma Sympla e na bilheteria do teatro.



>>> SAMBA-CANÇÃO

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A cantora Mariana Brant apresenta, neste domingo (10/5), às 19h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes), o espetáculo “Paixão brasileira - A música do samba-canção”, que encerra oficialmente o 5º Festival Piano & Canto e presta homenagem ao Dia das Mães. O recital propõe uma imersão na história de sucesso do samba-canção, gênero consagrado no Brasil nas décadas de 1940 e 1950. Ingressos a R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia), à venda pela plataforma Sympla e na bilheteria do teatro.