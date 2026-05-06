Teatro Nacional em Brasília, a ‘pirâmide sem ápice’ de Niemeyer que é símbolo cultural

As obras começaram em julho de 1960, poucos meses após a inauguração de Brasília, e logo evidenciaram um dos traços marcantes do empreendimento: sua longa e conturbada trajetória de construção. A estrutura principal foi concluída em 1961, mas os trabalhos foram interrompidos por cerca de cinco anos, sendo retomados apenas em 1966, quando a Sala Martins Pena foi inaugurada. Ainda assim, o teatro funcionou de forma parcial durante anos, passando por novas interrupções até sua conclusão definitiva Foto: - Reprodução do Flickr Agência Brasília