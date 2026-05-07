Criado por menino de 12 anos, grupo de teatro de BH cresce e atrai público

Uma cortina improvisada presa no terraço de uma casa no Bairro São Paulo, na Região Nordeste de Belo Horizonte, foi o ponto de partida para um sonho que parecia grande demais para caber naquele espaço. Foi ali, entre ensaios, cadeiras organizadas para familiares e apresentações sem estrutura profissional, que nasceu o “Aqui o Teatro Acontece”.

O grupo, criado em 2019 por Richard Ferreira de Menezes, então com 12 anos, começou entre irmãos e primos. Hoje, com 23 atores de diferentes idades, eles se preparam para a próxima apresentação, neste sábado (9/5), às 19h, na Rua Harmônia, 32.

Muito antes de imaginar plateias maiores, personagens marcantes e espetáculos autorais, Richard era apenas um menino apaixonado por teatro. Em 2018, ele participava de aulas em uma obra social, mas sentia que aquilo já não preenchia seu desejo de criar, interpretar e contar histórias.

Foi então que decidiu dar um passo improvável para alguém da sua idade: criar o próprio grupo teatral. A ideia não ficou apenas no campo da imaginação. Richard compartilhou o plano com o professor de teatro da época, que reagiu com entusiasmo e o presenteou com alguns figurinos antigos que não utilizava mais.

Aquele gesto simples acabou mudando tudo. “Quando vi aqueles figurinos, comecei a imaginar personagens, cenas e histórias. Foi ali que comecei a pensar em criar uma peça”, relembra.

Sem dinheiro, experiência profissional ou qualquer estrutura, Richard reuniu os primos e a irmã caçula, Rayssa Ferreira de Menezes, para começar os ensaios no terraço da casa dele.

A estrutura era improvisada: uma cortina servia de palco, os figurinos eram adaptados e o cenário era montado com o que havia disponível. Mesmo assim, a vontade de fazer teatro falava mais alto que qualquer dificuldade. “Naquele momento, a gente só queria se divertir e fazer o que gostava. Não existia pretensão de crescer. Com o tempo fomos nos aprimorando e começando a entender a essência da coisa”, conta.

Richard Ferreira de Menezes, com 12 anos, fundou o grupo "Aqui o Teatro Acontece" que começou entre primos Ramon Lisboa/EM/D.A. Press

A estreia aconteceu no dia 5 de janeiro de 2019, data considerada por Richard como o nascimento oficial da companhia. Na época, ninguém imaginava que o pequeno grupo improvisado dentro de casa chegaria tão longe. “Se alguém falasse naquela época que a gente teria tantas pessoas envolvidas, apresentações acontecendo e público acompanhando, eu jamais acreditaria”, afirma.

O início

As primeiras apresentações eram pequenas e extremamente simples. O público era formado quase exclusivamente por familiares, vizinhos e amigos próximos, que compareciam para incentivar os jovens atores. Em algumas ocasiões, a plateia tinha pouco mais de dez pessoas.

“O teatro depende muito da plateia, e no começo isso era bem difícil. Teve apresentação que tinha umas 15 pessoas assistindo, e 12 era da família. Mesmo assim, a gente nunca deixou de fazer com dedicação, sempre dava o nosso melhor como se estivesse cheio. Isso foi muito importante para a gente não desistir e continuar acreditando”, conta Richard.

Com o passar dos anos, o projeto começou a crescer de forma espontânea dentro da comunidade. Moradores passaram a comentar sobre as apresentações, novos públicos começaram a frequentar os espetáculos e o grupo foi deixando de ser apenas uma reunião familiar para se transformar em uma companhia teatral independente.

Richard diz que percebeu a mudança quando passou a ver pessoas desconhecidas na plateia. “Com o tempo, começaram a aparecer pessoas diferentes em cada apresentação. Foi aí que percebi que o projeto estava crescendo”, conta.

Elenco aumentando

O grupo, que inicialmente tinha apenas sete integrantes — todos primos —, ganhou novos participantes a partir do fim de 2022, quando Richard decidiu abrir vagas para pessoas de fora da família.

A decisão trouxe medo e insegurança. Ainda muito jovem, ele nunca havia ensinado teatro para outras pessoas e não sabia como o projeto seria recebido. Mesmo assim, resolveu tentar.

“Aos poucos as pessoas foram chegando, conhecendo o grupo e se interessando. O crescimento aconteceu naturalmente”, afirma. Mais de 30 pessoas já passaram pela companhia, e 23 seguem ativamente no elenco.

Hoje, o projeto vai muito além de um grupo artístico. Para os integrantes, o espaço se tornou uma espécie de segunda família. Muitos adolescentes chegaram tímidos, inseguros e sem perspectivas ligadas à arte. No palco, encontraram voz, confiança e pertencimento.

Foi o caso de Fernanda Vaz Venâncio, de 15 anos, integrante desde 2023. Ela entrou no grupo após ver um anúncio de vagas abertas e afirma que o teatro mudou completamente sua forma de se relacionar consigo mesma. Apaixonada por arte desde pequena, ela já havia feito aulas de música, dança e balé, mas encontrou no teatro uma experiência completamente diferente.

"Antes, eu era muito tímida, insegura em relação a mim mesma e tinha dificuldade para me expressar. O teatro me ajudou a ser mais sociável, melhorou minha dicção e também me ajudou em várias questões pessoais, inclusive em momentos difíceis. Hoje sou muito mais tranquila com a minha aparência e até com a minha timidez”, relata.

Ela conta que os momentos mais especiais acontecem nos bastidores das apresentações, pouco antes da cortina abrir. “É uma mistura de nervosismo e felicidade que faz a gente se sentir viva”, relata. Entre os personagens que mais marcaram sua trajetória está uma gatinha interpretada na peça “A Festa na Floresta”, primeiro papel de destaque da atriz dentro da companhia.

Mas os sonhos vão além. Fernanda deseja interpretar personagens intensos e marcantes no futuro, como Elphaba, do musical Wicked, ou o Gato Risonho, de Alice no País das Maravilhas. “Todo artista começa inseguro, mas é tentando que a gente cresce e, às vezes, é justamente aquilo que dá mais medo que mostra quem a gente realmente pode ser”, afirma.

Família sempre unida

A irmã de Richard também viu a própria vida mudar por meio da atuação. Rayssa entrou no projeto ainda criança e hoje sonha em seguir carreira artística. “No começo eu fui mais por influência dele, mas quando comecei a participar de verdade e ver o que realmente é o teatro, eu me apaixonei. Foi algo que foi crescendo em mim com o tempo”, conta.

Hoje, aos 16 anos, Rayssa afirma que o palco ajudou a desenvolver autoconfiança, responsabilidade e coragem para enfrentar desafios pessoais.

“Cada apresentação, cada ensaio, cada desafio que eu consegui superar foi me mostrando que eu sou capaz. Isso fez eu confiar mais em mim mesma, não só no teatro, mas na vida. Eu aprendi a me expressar melhor e perdi bastante da vergonha. Além disso, aprendi a trabalhar em grupo e a ter mais responsabilidade”, conta.

Ela destaca que um dos momentos mais emocionantes que viveu dentro do grupo aconteceu durante apresentações realizadas em escolas. “Apresentamos uma vez na Emei [Escola Municipal de Educação Infantil]. Foi uma sensação incrível, conseguimos levar a magia do teatro para as crianças e ver como elas reagiram. A emoção delas por ver algo artístico não tem preço”, relata.

Levar apresentações para escolas, instituições sociais e comunidades é justamente um dos principais objetivos do grupo. Richard acredita que o teatro ainda é tratado como algo distante da realidade das comunidades, seja pelo preço dos ingressos ou pela localização dos espaços culturais tradicionais.

Por isso, o projeto aposta em apresentações acessíveis e próximas da população. “O teatro ainda é muito difícil de acessar. A ideia é trazer essa experiência para perto das pessoas, mostrar que a arte também pertence a elas. Quando a gente chega para apresentar, dá para ver o brilho no olhar, o encantamento. Eles entram na história, se envolvem de verdade. É como se, por um momento, eles saíssem da realidade e vivessem algo completamente diferente”, afirma Richard.

Peças autorais

Outro diferencial do grupo é a produção totalmente autoral. Todas as peças são escritas por Richard, que costuma registrar ideias em um pequeno caderno que carrega para todos os lugares e anota inspirações sempre que surgem.

“As ideias aparecem nos momentos mais inesperados, então eu anoto tudo. Depois eu vou organizando, criando personagens, desenvolvendo a história, pensando no começo, meio e fim. É um processo que vai acontecendo aos poucos.”

Depois disso, começa o processo de construção das histórias, personagens e conflitos. Antes de escrever uma nova peça, ele costuma ouvir o elenco para entender quais estilos e temas os atores gostariam de explorar.

“Às vezes pedem algo mais infantil, outras vezes suspense, comédia… e a partir disso eu vou criando. Tento encaixar as ideias de todo mundo e também garantir que ninguém fique de fora, que todos tenham seu espaço na peça”, afirma.

Entre os espetáculos mais marcantes já produzidos pela companhia está “Fantasmas e Reflexos”, peça que estreou em maio de 2025 e abordava medos, inseguranças e conflitos emocionais. A produção exigiu muito dos atores, principalmente pela intensidade emocional da história.

Para Rayssa, interpretar Emma na peça foi um divisor de águas. “Foi um personagem que me tirou totalmente da zona de conforto. Precisei demonstrar emoções muito profundas”, conta.

Próxima apresentação

Agora, o grupo se prepara para uma nova fase com a apresentação de “Uma Viagem nas Lembranças”, espetáculo que promete surpreender o público. Conhecido pelas produções infantis e cômicas, o grupo aposta, desta vez, em uma narrativa diferente.

Richard define o espetáculo como uma viagem emocional sobre nostalgia, memória e passagem do tempo. “É uma peça muito diferente do que costumamos fazer. Acho que vai surpreender bastante o público”, afirma.

Apesar da repercussão crescente e do fortalecimento do grupo, os desafios financeiros seguem presentes no cotidiano da companhia. Sem apoio, o projeto sobrevive com a venda de ingressos que custam R$ 10 e lanches comercializados após as apresentações.

Figurinos, iluminação, sonorização e cenários exigem investimentos, e boa parte da ajuda vem das próprias famílias dos integrantes. Mas, mesmo assim, o sonho continua crescendo.

Novos sonhos

Hoje, o principal objetivo da companhia é conquistar um espaço próprio, um local maior, com melhor estrutura e preparado para ampliar as apresentações e atividades culturais. “O palco ficou pequeno para o tamanho dos nossos sonhos. A gente sabe que manter um teatro não é barato, mas esse é o nosso maior sonho”, afirma.

Enquanto isso não acontece, o terraço da casa onde tudo começou continua se transformando em palco, camarim e cenário para dezenas de histórias. Ali, atrás de uma cortina improvisada, nasceu um projeto que transformou a vida de dezenas de jovens.

Richard deixa um recado para aqueles que têm medo de realizar seus sonhos. “Não tenham medo de começar. Mesmo que seja simples, pequeno, já é um começo. O importante é dar o primeiro passo. O teatro transforma muito, ensina, abre caminhos. A arte realmente pode mudar a vida de alguém”, finaliza.

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Serviço

Aqui o Teatro Acontece - Viagem nas Lembranças

Data e horário: 9 de maio, sábado, às 19h

Local: Rua Harmônia, 32 - São Paulo, Belo Horizonte

Ingresso: R$ 10

Mais informações: @aquioteatroacontece

*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges