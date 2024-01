Para quem está com a criançada entediada em casa, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), na Praça da Liberdade, é uma boa opção de lazer e cultura. Pensando justamente nas férias de janeiro, o espaço vai funcionar com horário prolongado para as principais atividades. A programação deste mês abrange oficinas, atividades culturais, espetáculos teatrais, cinema e exposições artísticas interativas, com visitas guiadas que podem ser feitas em grupo, em libras, com adaptações para o público neurodivergente e mães com bebês na primeira infância.

De acordo com a gerente geral do CCBB BH, Gislane Tanaka, a programação foi pensada com “a expectativa de que o CCBB seja uma opção para a família de programação de férias, um lazer gratuito ou então com um valor acessível". "A expectativa é que realmente o público venha, traga as crianças, para ter nas férias uma opção diferente, com qualidade, formação artística, cultural e que dá para passar o dia no CCBB”, disse.

Ela reitera que o ingresso mais caro ainda é acessível, sendo o da peça teatral "Vestido de Noiva", com a entrada no valor de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). Gislane conta que “a peça já circulou pelos quatro CCBBs, está retornando a Belo Horizonte para encerrar essa temporada” e acontece em celebração aos 80 anos da obra de Nelson Rodrigues. A montagem fica em cartaz até 5 de fevereiro, no Teatro I do CCBB BH, de sexta a segunda, sempre às 20h. Os ingressos podem ser retirados tanto na bilheteria online quanto na bilheteria física do centro cultural.

Exposições artísticas

As exposições em cartaz são duas: "A.R.L. Vida e Obra" e "Hélio Oiticica - Delirium Ambulatorium". A primeira estreia no dia 24 de janeiro e fica em cartaz até o dia 18 de março, de quarta a segunda-feira, das 10h às 22h. A mostra se aprofunda nas produções do artista brasileiro Antônio Roseno de Lima. O material usado nas peças exibidas vão de pedaços de latas originados de entulhos a papelões, madeira e esmalte sintético de sobras de latas usadas para pintar portas. A exposição fica em cartaz até 18 de março, nas Galerias do Térreo, de quarta a segunda, das 10h às 22h, com entrada gratuita.

A exposição Delirium Ambulatorium, com a obra de Hélio Oiticica, já estava em cartaz desde o dia 6 de dezembro de 2023, mas agora conta com uma programação paralela, composta por atividades artísticas que dialogam com a obra do artista; a entrada é gratuita, e a retirada de ingressos, exclusivamente na bilheteria do CCBB, pode ser feita uma hora antes de cada atividade. Conforme a gerente geral, as oficinas “têm foco no público infantil como uma forma de formação de público, já que não é uma exposição que, de imediato, a gente associa ao público infantil, mas é uma programação para adultos e para crianças”.

Guilherme Bergamini levou a filha Malu Bergamini, de 8 anos, e ambos gostaram do que viram por lá. O que mais agradou a pequena foram “as conchas”, e ela conta que também jogou sinuca em uma das obras interativas de Oiticica. Para o pai, o trabalho do artista é “bem especial”, porque “é uma arte contemporânea, onde a interação, a interatividade do público com as obras, dá uma peculiaridade que é fantástica”. Ele completa afirmando que a exposição mostra que “a arte está em outras formas". "Não é só numa parede, então está muito legal. Isso para criança, então, é ótimo, né?".

Abrindo a programação, às 14h do dia 13 de janeiro, ocorre a Fábrica de Relevos Espaciais, que consiste em uma oficina de criação de objetos inspirados nos Relevos Espaciais de Oiticica, que resultam em pequenas obras tridimensionais e móbiles. A atividade ocorre no pátio do centro cultural e pode ser realizada por adultos e crianças.

Depois, no dia 20, às 14h, será realizada a Oficina de Parangolés, no pátio, em que crianças e adultos constroem suas capas com frases de impacto, assim como fez Hélio Oiticica em seus trabalhos mais memoráveis. No mesmo dia, às 16h, o CCBB recebe uma fanfarra da cidade em liberdade ao longo de todo o espaço do prédio.

Por último, no dia 27 de janeiro, a oficina “Ontem, Hoje e Amanhã” encerra a programação das atividades paralelas, na sala 206, às 19h30. O objetivo é difundir o design gráfico brasileiro produzido nas décadas de 1960 e 1970, retomando a obra do artista gráfico e visual Rogério Duarte. Quem participar do evento terá a oportunidade de participar de um bate-papo, mesa-redonda e um poster workshop com Dandara Almeida e Bruno Biano, do Estúdio Voulta.

Leia também: Apresentação de grupo folclórico termina em confusão envolvendo pastor

As atividades paralelas da exposição "Hélio Oiticica – Delirium Ambulatorium" não precisam de retirada de ingresso. A mostra fica em cartaz até o dia 5 de fevereiro.

Cinema infantil no CCBB

A programação cinematográfica Um Giro Pelo Mundo - Navegando no Cinema Infantil estreou nessa quinta-feira (4/1) e se encerra no domingo (7/1). A proposta é viajar, por meio de 50 filmes, por oito países, com a exibição de animações, curtas e longa-metragens. As sessões de cinema são gratuitas, e acontecem no Teatro II, às 14h e 17h30. Os ingressos podem ser retirados no site do CCBB e na bilheteria do prédio. Uma hora antes de cada sessão, novos ingressos serão liberados exclusivamente na bilheteria.

Além dos filmes, a programação voltada para o cinema também inclui oficinas, contações de histórias e espetáculos teatrais, que acontecem aos sábados e domingos, às 14h em ambos os dias. A entrada é gratuita e não requer retirada de ingressos. A mostra fica em cartaz até o dia 4 de fevereiro.

CCBB Educativo

A programação do CCBB Educativo ocorreu ao longo de todo o ano, mas na ocasião das férias de verão dos pequenos, os horários serão estendidos. As ações “Em Cantos e Contos – As Ruas Falam”, “Laboratório de Práticas Criativas – Objetos Sensacionais”, “Livro Vivo”, “Pequenas Mãos – Lugares de Sentido” e “Pequeníssimas Mãos – Múltiplas Sensações” passam a ocorrer de quinta a segunda.

Além disso, para a atividade “Que Dia é Hoje? O Corpo é uma Festa – Diversidade no Carnaval de Rua de BH”, Gislane conta que “para janeiro, foi escolhido o tema da diversidade em celebração ao Dia da Visibilidade Trans”. A ação ocorre no dia 21 de janeiro, às 11h, e o bloco Abalô-caxi irá realizar um cortejo carnavalesco com foco na luta, festa e na visibilidade das pessoas trans.

Leia também: Idoso cava buraco em casa ao ter sonho e morre em queda



Serviço

Cinema



Um Giro pelo Mundo – Navegando no Cinema Infantil

Local: Teatro II CCBB BH

Data: 4/1 a 4/2 - de quinta a domingo, das 14h às 17h30

Classificação indicativa: Livre

Ingressos gratuitos, retirados pelo site ccbb.com.br/bh ou na bilheteria do CCBB.

Exposições



A.R.L. Vida e Obra

Local: Galerias do térreo

Período: 24/1 a 18/3

Ingressos gratuitos, retirados pelo site ccbb.com.br/bh ou na bilheteria do CCBB.

Horário de visitação: de quarta a segunda, das 10h às 22h.

Hélio Oiticica – Delirium Ambulatorium

Local: Pátio e galerias do 3º andar

Período: até 5/2

Ingressos gratuitos, retirados pelo site ccbb.com.br/bh ou na bilheteria do CCBB.

Horário de visitação: de quarta a segunda, das 10h às 22h.

Atividades paralelas: Hélio Oiticica - Delirium Ambulatorium



Fábrica de Relevos Espaciais

Local: Pátio CCBB BH

Data: 13/1 (sábado), às 14h

Entrada gratuita, com retirada de ingresso exclusivamente pela bilheteria do CCBB BH,

uma hora antes da atividade.

Oficina de Parangolés

Local: Pátio CCBB BH

Data: 20/1 (sábado), às 14h

Entrada gratuita, com retirada de ingresso exclusivamente pela bilheteria do CCBB BH,

uma hora antes da atividade.

Fanfarra

Local: CCBB BH

Data: 20/1 (sábado), às 17h

Entrada gratuita, com retirada de ingresso exclusivamente pela bilheteria do CCBB BH,

uma hora antes da atividade.

Oficina “Ontem, Hoje e Amanhã”

Local: Sala 206 CCBB BH

Data: 27/1 (sábado), às 19h30

Entrada gratuita, com retirada de ingresso exclusivamente pela bilheteria do CCBB BH,

uma hora antes da atividade.

Teatro



Vestido de Noiva

Local: Teatro I CCBB BH

Data: até 5 de fevereiro - de sexta a segunda, às 20h

Classificação indicativa: 14 anos

Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia), disponíveis no site ccbb.com.br/bh e na

bilheteria do CCBB.

CCBB Educativo



Que Dia é Hoje? | O corpo é uma festa – Diversidade no carnaval de rua de BH

Quando: 21/1 (domingo), às 11h.

Chá entre Nós | Delírios Conceituais Sobre a Experiência na Arte Contemporânea

Quando: 20/1 (sábado), às 10h30.

Inscrições: https://forms.gle/TqP3PGqkqvRCAYzj8

No Sling

Quando: 14/1 (domingo), às 9h30.

Inscrições: https://forms.gle/uFKJ1fMV9GBqj9CX9

Visita Mediada Cognitiva e Multissensorial

Quando: 21/1 (domingo), às 9h30.

Inscrições: https://forms.gle/PLKM6ZQCoin8u6uu6

Em Cantos e Contos – As Ruas Falam

Quando: De quinta a segunda, às 14h e 16h.

Laboratório de Práticas Criativas – Objetos Sensacionais

Quando: Sábados e domingos, às 12h e 17h. Segundas, quintas e sextas, das 11h às 14h

e das 15h às 20h.

Livro Vivo

Quando: De quinta a segunda, às 13h e 17h.

Pequenas Mãos – Lugares de Sentido

Quando: De quinta a segunda, às 15h.

Pequeníssimas Mãos – Múltiplas Sensações

Quando: De quinta a segunda, às 11h e 11h30.

Ações Sensoriais

Quando: Sábados e domingos, às 11h e 15h. Segundas, quintas e sextas, das 11h às 14h,

das 15h às 18h, e das 19h às 21h.

Música Encena

Quando: Sextas, às 19h.

#EUQUEFIZ

Quando: Segundas, quintas e sextas, das 10h às 21h. Quartas, das 10h às 13h e das 17h

às 21h. Sábados, domingos e feriados, às 10h e 18h.

Ateliê Educativo

Quando: Segundas, quintas e sextas, das 10h às 21h. Quartas, das 10h às 13h e das 17h

às 21h. Sábados, domingos e feriados, às 10h e 18h.

Visitas Agendadas para Grupos

Quando: Segundas, quintas e sextas, às 9h30, 10h30, 14h, 15h, 19h e 20h. Quartas, às

9h30, 10h30 e 19h.

Visitas Mediadas

Quando: De quarta a segunda, às 12h e 18h.

Visitas Mediadas em Libras

Quando: Domingos, às 15h, e segundas, às 16h.

Visitas Teatralizada

Quando: De sábado a segunda, às 18h.

As atividades do CCBB Educativo são gratuitas e não é necessário retirar ingressos para

participação. Sujeito à lotação dos espaços e das atividades