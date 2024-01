Inspirada em Tarsila do Amaral, animação "Tarsilinha" é atração de abertura da mostra

Ícone do modernismo brasileiro, a pintora, desenhista, escultora, ilustradora, cronista e tradutora Tarsila do Amaral (1886-1973) inspirou animação dirigida por Celia Catunda e Kiko Mistrorigo. “Tarsilinha” (2022) narra a história da menina de 8 anos que embarca numa jornada para recuperar as memórias roubadas de sua mãe.



Selecionada para 12 festivais nacionais e estrangeiros, incluindo o Festival Internacional de Cinema Infantil, na Austrália, a produção abre, nesta quinta-feira (4/1), a mostra “Um giro pelo mundo – navegando no cinema infantil”, que ficará em cartaz no CCBB-BH até 4 de fevereiro.



A programação, que já passou por Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, exibirá 50 filmes de oito países em sessões de quinta-feira a domingo, das 14h às 17h30. O acesso é gratuito, mediante retirada antecipada de ingressos no site ccbb.com.br/bh.



A cineasta e curadora Carina Bini conta que o objetivo é estimular a experiência audiovisual na infância por meio de novos olhares, com filmes que não repetem o padrão vindo dos Estados Unidos.

“O que mais chega para as nossas crianças acaba sendo o cinema comercial americano”, diz Carina Bini. O CCBB-BH exibirá produções da Suíça, Espanha, França, Alemanha, Austrália, Itália, Argentina e do Brasil.



“Os filmes mostram formas diferentes de contar histórias. Queremos trazer outras culturas”, comenta a curadora. “Gosto de ir às sessões para ver o retorno do público. Vejo que os meninos se interessam e curtem muito. A diversidade também é curiosa para eles. Porém, é muito difícil um filme australiano ou italiano chegar aqui.”

Aceitação e tolerância

Todas as produções abrangem, de alguma forma, a questão da aceitação e da compreensão mútua. “Acho muito importante trabalhar o tema da tolerância durante a infância, voltar o olhar para o diferente, para aquele que não é igual a mim”, diz Carina.



Os 10 filmes do Brasil trazem histórias, a cultura e olhares do país. “Fazendo pesquisa para a segunda edição da mostra, descobri muitos produtores brasileiros com a preocupação de criar conteúdos para a infância. Achei isso fantástico. Mostrar a nossa cultura na tela é um de nossos grandes propósitos”, afirma a curadora.



Com exibição em 13 de janeiro, às 17h30, o longa “Fábulas tortas”, da jornalista e escritora Dilea Frate, usa a experiência dela como diretora de TV para levar livros a tela da forma mais fiel possível. Baseada no título publicado em 2007 pela Companhia das Letrinhas, a animação reúne 14 personagens que abordam medo, culpa, inveja, vaidade, ignorância e ganância.



“São todos meio doidinhos, nenhum é muito normal”, brinca Dilea. “Discuto sentimentos muito comuns na infância, com os quais não é fácil lidar. Exploro esses sentimentos de maneira divertida”, afirma.

“Navegando pelo mundo” oferece também programação complementar, com 10 atividades realizada

s por artistas com temáticas relacionadas aos filmes. Haverá oficinas e contação de histórias, entre outras atrações, aos sábados e domingos, sempre às 16h.

“UM GIRO PELO MUNDO – NAVEGANDO NO CINEMA INFANTIL”



Até 4 de fevereiro, no Centro Cultural Banco do Brasil (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Acesso gratuito mediante retirada de ingresso no site ccbb.com.br/bh, onde está disponível a programação completa.

PROGRAMAÇÃO

>> NESTA QUINTA (4/1)



14h: Giro pelo Brasil. “Napo”, de Gustavo Ribeiro, e “Tucá, o mestre cuca”, de Waleska Ruschel

17h30: “Tarsilinha”, de Celia Catunda e Kiko Mistrorigo

>> SEXTA (5/1)



14h: Giro pela Argentina. “Não-Discriminação”, de Pakapaka

17h30: Giro pela França. “Calamity”, de Remi Chayé

>> SÁBADO (6/1)



14h: Giro pela Itália. Oito curtas

16h: Contação de histórias

17h30: Giro pelo Brasil. “Tito e os pássaros”, de André Catoto, Gustavo Steinberg e Gabriel Bitar

>> DOMINGO (7/1)



14h: Giro pela França. “Vanille”, de Guillaume Lorin

16h: Oficina de construção de objetos com materiais descartáveis

17h30: Giro pela Espanha. “Valentina”, de Chelo Loureiro

