Idoso começou a cavar buraco no chão da cozinha de casa depois que sonhou com ouro na parte debaixo da residência

Um idoso, de 71 anos, morreu nessa quinta-feira (4/1) ao cair de um buraco de 40 metros que ele mesmo cavou no interior de casa, no Bairro Betânia, em Ipatinga, no Vale do Rio Doce.

Testemunhas contaram para o Corpo de Bombeiros que idoso começou a cavar o buraco há quatro meses, depois que sonhou com uma “revelação” de que teria ouro debaixo da residência.

A vítima fez um buraco com 90 centímetros de diâmetro e cerca de 40 metros de profundidade. Ainda de acordo com os relatos de testemunhas, o idoso teve a orientação no sonho de cavar no piso da cozinha.

A suspeita é de que, ao sair do buraco na tarde de ontem, o idoso escorregou do assento de acesso ao buraco e caiu no fundo do poço. Ele trabalhava na retirada de água e lama.

Com o uso de equipamentos apropriados para o acesso seguro do Corpo de Bombeiros, além de um cilindro de oxigênio, os militares conseguiram retirar o corpo do local.

O idoso teve politraumatismo, fraturas expostas nas duas pernas, fratura de quadril, laceração do abdômen e tronco, trauma cranioencefálico grave e escoriações generalizadas.

A perícia da Polícia Civil e o serviço funerário compareceram ao local e ficaram responsáveis pelo corpo.