As regionais Centro-Sul, Oeste e Barreiro de Belo Horizonte estão em alerta vermelho para risco de deslizamento. As regiões Noroeste e Leste estão em alerta moderado.

O alerta de risco geológico da Defesa Civil vale até a segunda-feira (8/1). Durante esse período, a prefeitura recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Trinca nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base do barranco, inclinação de poste ou árvores, muros e paredes estufados e estalos são sinais de deslizamento.



Caso observe algum destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para a o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Já choveu 50% do esperado na Pampulha

Até a noite dessa quinta-feira (4/1), já choveu mais da metade do volume esperado para todo o mês de janeiro na Pampulha. Segundo a Defesa Civil, o acumulado foi de 168,6 mm, o que representa 51% da média climatológica do mês.

Acumulado de chuva no mês de janeiro*

Barreiro: 120,6 (36,4%)

Centro Sul: 154,1 (46,6%)

Leste: 73,6 (22,2%)

Nordeste: 59,2 (17,9%)

Noroeste: 139,6 (42,2%)

Norte: 56,6 (17,1%)

Oeste: 107,8 (32,6%)

Pampulha: 168,6 (51%)

Venda Nova: 104 (31,4%)

Válido até 04/01/2024 às 21h*



Chuva continua em BH

O tempo nublado e chuvoso persiste em Belo Horizonte desde a virada do ano. Nesta sexta-feira (5/1), a previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado a encoberto com chuva a qualquer hora. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima pela manhã foi de 18°C e a máxima estimada é de 27°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 70% à tarde.