O tempo nublado e chuvoso persiste em Belo Horizonte desde a virada do ano. E, nesta sexta-feira (5), o cenário se mantém, já que a previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado a encoberto com chuva a qualquer hora. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima pela manhã foi de 18°C e a máxima estimada é de 27°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 70% à tarde.



E a chuva se mantém no final de semana na capital mineira ou vai dar uma trégua para a população? Segundo as previsões da Defesa Civil, o sábado (6), será de céu nublado a parcialmente nublado com chuva a qualquer hora. Os termômetros devem oscilar entre 18°C e 29°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 60%, à tarde.

Alerta de risco geológico

No domingo (7), o céu fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Os termômetros devem oscilar entre 19°C e 30°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 50%, à tarde. Então, ainda persiste a chuva em BH durante 2024.



Em virtude dos volumes de chuvas registrados nas últimas horas e a previsão de novas chuvas, existe risco geológico forte nas regionais Centro-Sul, Oeste e Barreiro, e moderado nas regionais Noroeste e Leste até a próxima segunda-feira (8).



Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.



Se você observar alguns destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para a o Corpo de Bombeiros Militar (193).



Sinais de que deslizamentos podem acontecer





• Trinca nas paredes.

• Água empoçando no quintal.

• Portas e janelas emperrando.

• Rachaduras no solo.

• Água minando da base do barranco.

• Inclinação de poste ou árvores.

• Muros e paredes estufados.

• Estalos.





Recomendações





• Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos

• Coloque calha no telhado da sua casa.

• Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

• Não jogue lixo ou entulho na encosta.

• Não despeje esgoto nos barrancos.

• Não faça queimadas.



Como receber alertas



A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.