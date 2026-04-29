DE BH PARA O MUNDO
Mineira conhece 30 países trabalhando no Disney On Ice; veja fotos
Miriã Fernandes transformou o sonho de infância em carreira internacional e conheceu o mundo trabalhando por mais de uma década em turnês de espetáculos no gelo
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Calçada dos Gigantes na Irlanda do Norte Foto: Arquivo pessoal
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Miriã Fernandes Foto: Arquivo pessoal
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Miriã Fernandes Foto: Arquivo pessoal
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Miriã Fernandes Foto: Arquivo pessoal
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MiriÃ£ Fernandes Foto: Arquivo pessoal
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Miriã Fernandes Foto: Arquivo pessoal
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Valência na Espanha Foto: Arquivo pessoal
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Disney em Paris Foto: Arquivo pessoal
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Paris na França Foto: Arquivo pessoal
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Miriã Fernandes Foto: Arquivo pessoal
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Museu do Louvre em Paris na França Foto: Arquivo pessoal
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Miriã Fernandes Foto: Arquivo pessoal
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Miriã Fernandes Foto: Arquivo pessoal
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Torre Eiffel em Paris na França Foto: Arquivo pessoal
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Miriã Fernandes Foto: Arquivo pessoal
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Miriã Fernandes com o amigo Mário Castro que a levou para ser assistente no Disney On Ice Foto: Arquivo pessoal
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Miriã Fernandes Foto: Arquivo pessoal
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Riga na LetÃŽnia Foto: Arquivo pessoal
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Genebra na Suíça Foto: Arquivo pessoal
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