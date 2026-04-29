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DE BH PARA O MUNDO

Mineira conhece 30 países trabalhando no Disney On Ice; veja fotos

Miriã Fernandes transformou o sonho de infância em carreira internacional e conheceu o mundo trabalhando por mais de uma década em turnês de espetáculos no gelo

Larissa Leone*
  • Calçada dos Gigantes na Irlanda do Norte - Miriã Fernandes transformou o sonho de infância em carreira internacional e conheceu o mundo trabalhando por mais de uma década em turnês de espetáculos no gelo
    Calçada dos Gigantes na Irlanda do Norte Foto: Arquivo pessoal
  • Durante as turnês, Miriã fez amigos de diversas nacionalidades.
    Miriã Fernandes Foto: Arquivo pessoal
  • A primeira viagem de Miriã foi para a Noruega, com o espetáculo do 'High school musical
    Miriã Fernandes Foto: Arquivo pessoal
  • Miriã Fernandes transformou o sonho de infância em carreira internacional e conheceu o mundo trabalhando por mais de uma década em turnês de espetáculos no gelo do Disney On Ice
    Miriã Fernandes Foto: Arquivo pessoal
  • Para Miriã Fernandes um símbolo que representa tudo que realizou é um personagem que atravessa gerações. "O Mickey me marcou muito. Ele simboliza a magia, a infância e a realização de sonhos."
    MiriÃ£ Fernandes Foto: Arquivo pessoal
  • A paixão de Miriã Fernandes pela patinação no gelo nasceu justamente durante aqueles filmes que assistia na Sessão da Tarde que não eram apenas histórias– eram passaportes para lugares distantes, que a faziam viajar pelo mundo dentro dos seus próprios sonhos e que anos depois conseguiu conhecer com o Disney On Ice
    Miriã Fernandes Foto: Arquivo pessoal
  • Valência na Espanha
    Valência na Espanha Foto: Arquivo pessoal
  • Disney em Paris na França
    Disney em Paris Foto: Arquivo pessoal
  • Paris, na França
    Paris na França Foto: Arquivo pessoal
  • Para Miriâ, a primeira neve foi inesquecível. O primeiro Natal longe da família também. E a cada novo país que conheceu era uma sensação de superação
    Miriã Fernandes Foto: Arquivo pessoal
  • Museu do Louvre em Paris na França
    Museu do Louvre em Paris na França Foto: Arquivo pessoal
  • Ao longo das turnês, Miriã também vivenciou o encontro de culturas. Trabalhando com pessoas de diferentes nacionalidades, ela aprendeu lições que vão além do profissional.
    Miriã Fernandes Foto: Arquivo pessoal
  • Miriã Fernandes conta que o frio intenso parecia testar o corpo e também a coragem de quem havia decidido sair da zona de conforto.
    Miriã Fernandes Foto: Arquivo pessoal
  • Torre Eiffel em Paris na França
    Torre Eiffel em Paris na França Foto: Arquivo pessoal
  • O espetáculo itinerante no gelo leva personagens clássicos da Disney para apresentações de patinação artística em arenas ao redor do planeta.
    Miriã Fernandes Foto: Arquivo pessoal
  • Miriã Fernandes com o amigo Mário Castro que a levou para ser assistente no Disney On Ice
    Miriã Fernandes com o amigo Mário Castro que a levou para ser assistente no Disney On Ice Foto: Arquivo pessoal
  • Ao todo, Miriã Fernandes conheceu 30 países – da Europa à América do Sul – incluindo destinos como Irlanda do Norte, Suécia, Noruega, França, Itália, Alemanha, Espanha, Grécia, Bélgica, Argentina e Chile.
    Miriã Fernandes Foto: Arquivo pessoal
  • Riga na Letônia
    Riga na LetÃŽnia Foto: Arquivo pessoal
  • Genebra na Suíça
    Genebra na Suíça Foto: Arquivo pessoal
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