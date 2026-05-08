Funarte-MG abriga a mostra Em cena: Novos talentos

A Funarte MG recebe neste mês a mostra gratuita Em cena: Novos talentos, que reúne três espetáculos de artistas emergentes de Belo Horizonte. O nome do projeto, conta a idealizadora Priscila Natany, foi inspirado em uma crítica de teatro carioca, que destacou o potencial da cena mineira.



“Ela escreveu que Minas Gerais tem muita gente boa fazendo teatro e que não é conhecida pelo público. Afirmou que o estado é um celeiro de novos talentos”, relembra. A observação foi feita a partir da crítica ao espetáculo “Outono”, em cartaz desta sexta (8/5) a domingo.



Priscila faz questão, no entanto, de rotular a mostra. A proposta, segundo ela, não é definir o conceito de novidade, nem restringir quais artistas merecem visibilidade.



“É mais uma tentativa de criar uma plataforma em que artistas possam se apresentar e ser vistos. Nós, que trabalhamos independentemente, nos deparamos com um cenário complicado. O mercado é pequeno e os circuitos mais institucionalizados sempre elegem os mesmos nomes. Por isso, surge a necessidade de criar os nossos próprios espaços”, diz ela.



RECOMEÇO

Atriz e fotógrafa, Priscila se dedica ao teatro há aproximadamente uma década. Natural de São João Del-Rei, construiu boa parte de sua trajetória fora da capital mineira e, desde que se mudou para Belo Horizonte, em 2023, enfrenta um recomeço. “O circuito do qual fazia parte, em que era mais conhecida, estava restrito a uma outra localidade”, comenta.



Para contextualizar os desafios de circulação, ela recorre a uma reflexão do ator e diretor Aderbal Freire Filho (1941-2023), que definia o teatro como uma das poucas artes consideradas “municipais”. “A música e o cinema são linguagens artísticas que alcançam um público maior porque podem ser escutados e assistidos de qualquer lugar, longe dos criadores”, diz Priscila.



“Mas o teatro, como é uma arte da presença, acaba sendo municipal. Quando você não encontra patrocínio ou outros meios, você não consegue circular para ser reconhecido em outras localidades”, diz.



A realização da mostra foi viabilizada por meio de um edital estadual e reúne três companhias. A Cia. Mineira apresenta “Outono”, o coletivo Mapa Teatro, de São João Del-Rei, leva ao palco seu primeiro espetáculo, “Ensaio para o fim”, e o Coletivo Troá interpreta “Retratos”.



“Outono”, que abre a programação, é protagonizado por Priscila Natany e Júnio de Carvalho. Apresentado pela primeira vez em 2022, em Brasília, o espetáculo nasce do interesse da dupla pela linguagem da dança-teatro.



A montagem aborda a crise ambiental a partir do corpo, articulando elementos da dança contemporânea e do teatro, além da projeção de imagens que remetem a florestas em chamas, árvores em queda e ciclos interrompidos. “Dos três, é o mais abstrato. Trabalha com a sensibilidade das imagens e convida o espectador a imaginar”, explica a atriz.



METALINGUAGEM

“Ensaio para o fim” propõe uma reflexão metalinguística sobre a finitude da vida. Em cena, duas atrizes constroem analogias a partir dos processos de criação e desmontagem de um espetáculo. Com encenação simples, em formato de arena, a peça aposta no texto.



“Muitos atores são aconselhados a fazer espetáculos pequenos para facilitar a circulação. Esse espetáculo é intimista, simples, mas tem um texto tão profundo e interessante que conquista”, comenta Priscila.



“Retratos” investiga experiências e identidades de diferentes mulheres a partir de memórias e relatos, incorporando também elementos de sátira. O espetáculo tem caráter musical, com canções autorais do Coletivo Troá.



Embora esta seja a primeira edição da mostra Em cena: Novos talentos, a proposta é dar continuidade e expandir o projeto. “Sou uma espectadora de teatro assídua. É muito importante ter um olhar observador para destacar trabalhos feitos com zelo e dedicação, mas que ainda enfrentam certa dificuldade para conquistar o grande público”, diz Priscila Natany.



PROGRAMAÇÃO

“Outono”

Sexta (8/5) e sábado, às 20h30, domingo (10/5), às 15h.

“Ensaio para o fim”

De quinta (14/5) a domingo (17/5), às 20h.

“Retratos”

Quinta (21/5) e sexta (22/5), às 20h, e no sábado (23/5), às 18h e às 20h.



EM CENA: NOVOS TALENTOS

Mostra de três espetáculos, na Funarte MG (Rua Januária, 68, Centro). Entrada gratuita, com retirada de ingressos na plataforma Sympla ou na bilheteria do teatro a partir de uma hora antes das sessões. Até 23/5.



Outros eventos



>>> Blues na Praça

A Praça Alaska (Rua Pium-í, Sion) recebe, no sábado (9/5), das 10h às 20h, o festival Blues na Praça. A programação reúne shows de Avantgarde, Alexandre da Mata & The Black Dogs e Blues Gerais, além de gastronomia e chope artesanal. Entrada gratuita, com retirada pelo Sympla.



>>> Anderson Noise

O DJ Anderson Noise apresenta um set inteiramente em vinil, no sábado (9/5), às 22h, no Front Bar (Av. do Contorno, 2026, Floresta). A apresentação terá clássicos do techno, house e disco. Ingressos a R$ 30, à venda pela Shotgun.



>>> Triple Frontera Tour

As bandas Bella e o Olmo da Bruxa e Buenos Vampiros se apresentam no domingo (10/5), às 20h, no Estúdio Central (Rua Pouso Alto, 252, bloco B, Serra). Ingressos a R$ 40, pela Blumie.



>>> As Panderista Trio

As Panderista Trio fazem show nesta sexta-feira (8/5), às 19h30, no Teatro de Bolso Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). A apresentação celebra os 10 anos do grupo e o lançamento do álbum “Pele pra se tocar”. Entrada gratuita, com retirada pelo Sympla.



>>> Carimbó das Minas

A banda Carimbó das Minas apresenta o espetáculo “Roda de carimbó”, na sexta-feira (8/5), às 20h, no Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/Teatro Raul Belém Machado (Rua Leonil Prata, 53, Alípio de Melo). Ingressos a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), pelo Sympla e na bilheteria.



>>> Feirinha Aproxima

A Feirinha Aproxima realiza uma edição especial dedicada ao Dia Mundial do Jazz no sábado (9/5), a partir das 10h, nos jardins do Palácio da Liberdade e na Casa Fiat de Cultura, na Praça da Liberdade. O evento reúne gastronomia, música ao vivo e pequenos produtores. Entrada gratuita sem retirada de ingressos.

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*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes