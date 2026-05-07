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Festival Quatro Estações tem atrações gratuitas de teatro, música e dança

Programação será realizada em diversos locais do Vale do Sol, em Nova Lima, a partir desta quinta-feira (7/5) até o próximo dia 16; também haverá trilhas

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Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
07/05/2026 02:00 - atualizado em 07/05/2026 07:19

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Atores e bonecos do Grupo Armatrux posam para fotografia vestidos com os figurinos do  espetáculo ‘Nhoque’
O Grupo Armatrux apresenta o espetáculo Nhoque crédito: guto muniz/divulgação

O Festival Quatro Estações chega à 10ª edição, a partir desta quinta-feira (7/5), ocupando o Vale do Sol, em Nova Lima, com uma programação que mistura teatro, música, gastronomia, oficinas e ações de acessibilidade e sustentabilidade.

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Criado por artistas e empreendedores que vivem na região, o evento nasceu em 2023 com a proposta de valorizar o território e sua vocação comunitária. Nesta edição de outono, as atividades seguem até 16 de maio, espalhadas por ruas, praças e espaços culturais do bairro.

A abertura será com o Grupo Armatrux apresentando o espetáculo “Nhoque”, na Praça das Águas, às 19h. A montagem reúne elementos que marcam a trajetória do grupo, como a manipulação de objetos e bonecos, a dança, o teatro físico e a música. A trilha sonora passeia por sucessos dos anos 1970 e 1980, com canções como “Escrito nas estrelas”, de Tetê Espíndola, e “Meu sangue ferve por você”, de Sidney Magal. 

O evento surgiu de um movimento de ocupação do Vale do Sol por artistas, ambientalistas e agentes culturais. A articulação ganhou força a partir da criação do C.A.S.A. – Centro de Arte Suspensa, sede da Companhia Suspensa e do Grupo de Teatro Armatrux, e hoje reúne diferentes iniciativas locais.

“O Vale do Sol sempre foi ocupado por artistas e pessoas ligadas à natureza. O festival nasce dessa tentativa de juntar essas forças e dar visibilidade ao que já existe no território”, afirma Lourenço Martins Marques, um dos idealizadores e coordenadores.

Legado

“A gente entende que é uma região muito visada pela exploração dos recursos naturais. Então o festival também surge como uma forma de pensar que tipo de legado queremos deixar”, diz Lourenço. “A ideia é promover aquilo que faz sentido para o território, para além de uma lógica de exploração”, completa. A região é cercada por complexos mineradores desde a década de 1950.

A sede da Companhia Suspensa e do Grupo Armatrux concentra boa parte das atividades. Nesta sexta-feira (6/5), o espaço recebe a performance “Peças sonoras”, com Thembi Rosa e O Grivo, e o espetáculo “Solo vazio”, com Julieta Dobbin. Ao longo da programação, a casa também será palco de contação de histórias e aulas de circo.

O show “Isto não se apaga”, em homenagem a Lô Borges, reunirá Paula Santoro, Pablo Castro e Thiago Caldas, na Associação dos Moradores do Vale do Sol, no sábado (9/5), às 20h.

A programação também se estende aos bares e restaurantes do bairro, que recebem shows e integram o circuito gastronômico do festival. Participam Ryu Sushi Bar, Pizza Sur, Borogodó, Itamar, Parrilla del Sol, P.cycle e Divino.

Equipamentos adaptados

O festival aposta na participação ativa do público com ações para todas as idades. “Aqui, criança, bola e bicicleta são mais importantes que automóvel. As ruas têm amarelinho no chão e as crianças circulam com autonomia”, afirma o idealizador. 

Outro eixo é a acessibilidade. Em parceria com o Projeto Trilhas, o festival promove a ação “Trilhas para todos”, que disponibiliza equipamentos adaptados para acesso às trilhas da região, bastante procurada para caminhada, trekking e mountain bike.

“Às vezes, pela primeira vez na vida, essas pessoas conseguem subir as montanhas e experimentar o bairro de outra forma”, comenta Lourenço.

A questão ambiental também atravessa o evento. Com o aumento do fluxo de visitantes atraídos pelas trilhas e paisagens, os organizadores reforçam ações de conscientização para preservar o território. Pensando nisso, serão ministradas oficinas de Educação Ambiental.

O encerramento, no dia 16 de maio, fica por conta do Grupo Galpão, que se apresenta às 19h, nos jardins do C.A.S.A., com o sarau “De tempos somos”. Dividido ao longo das quatro estações do ano, o festival aposta na continuidade como forma de criar vínculo com o público e acompanhar as transformações do território. “É um processo contínuo de ocupação cultural do território”, diz o organizador.

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10º FESTIVAL QUATRO ESTAÇÕES
Desta quinta-feira (7/5) a 16/5, em diversos espaços do Vale do Sol, em Nova Lima. Todas as atividades são gratuitas. Programação completa em @valedosolfestival.

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