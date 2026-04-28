Vira-lata invade cena de teatro e tragédia vira comédia em São João del-Rei

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O que era para ser o ponto alto e trágico no espetáculo “A Noiva”, do grupo teatral Lendas São Joanenses, acabou arrancando risadas do público em São João del-Rei (MG), no Campo das Vertentes, quando um cachorro vira-lata invadiu o espaço cênico. No fim da apresentação, que aconteceu em frente à Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, a noiva põe fim à própria vida.

Pouco antes de a personagem se enforcar, a atriz Monique Silva, de 37 anos, fala com o animal. “Você não pode fazer nada, meu querido”. Esse trecho da peça foi registrado em vídeo pela produção do grupo e acabou se tornando viral nas redes sociais. A apresentação aconteceu no último dia 23, quando a atriz interagiu, ao todo, três vezes com o vira-lata.

Em “A Noiva”, Monique interpreta o espírito de uma mulher que se matou depois de o homem com quem iria se casar não aparecer na igreja, pois havia sofrido um acidente minutos antes do casamento. “Alguém viu o meu noivo?”, indaga a atriz no início do espetáculo, partindo, então, em busca do amado.

“Quando o doguinho surgiu em cena, eu estava em um momento da apresentação no qual a personagem descobre que o noivo não tinha chegado à igreja porque havia morrido. Nesse momento, caio de joelhos no chão. Depois de me levantar, a plateia começou a rir. A princípio, pensei que fosse algum problema no figurino, mas, quando olho para trás, vejo o cachorro. No momento em que vou fazer a cena do suicídio, ele morde e puxa meu vestido”, explica Monique.

Atriz há mais de 22 anos, Monique Silva integra o grupo teatral Lendas São Joanenses desde 2008. “Gosto de atuar desde criança e comecei fazendo apresentações na escola. Depois fiz oficinas e também um curso profissionalizante para atores ministrado pela Cia Teatral ManiCômicos, de São João del-Rei, em parceria com o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado de Minas Gerais (Sated-MG). Também entrei na UFSJ para cursar teatro, mas tive que trancar, faltando apenas apresentar o TCC. Ainda pretendo concluir”, conta.

Durante todo o tempo de carreira, Monique garante que, até então, nunca tinha acontecido nada parecido com o episódio que se tornou viral nas redes. “Foi muito curioso. É como se o cachorro soubesse que ela ia se matar e aí ele tentou evitar. Confesso que me controlei muito para não sair do personagem e rir junto com o público”, lembra.

Lendas São Joanenses | Serviço

A apresentação de “A Noiva” é uma das lendas que integram o projeto 'Lendas São Joanenses', com apresentações mensais. O grupo, que completa 19 anos este ano, faz apresentações gratuitas por meio de parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de São João del-Rei.

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Além de “A Noiva”, o grupo explora outras lendas da cidade, inserindo as paisagens e os pontos históricos nas histórias narradas. A próxima apresentação está marcada para 20 de maio, às 20h, no Largo do Rosário.