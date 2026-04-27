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TRIBUNAL DO JÚRI

MG: MP pede prisão de réu por morte de casal após defesa abandonar plenário

Homem se tornou réu depois de atropelar e matar homem e mulher grávida, que estavam uma moto, na BR-116, em Inhapim, no Vale do Rio Doce

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Repórter
27/04/2026 22:52

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O MPMG exige a devolução integral dos valores e a responsabilização do servidor público
O MPMG pediu a prisão do réu, que respondia ao processo criminal em liberdade crédito: Freepik/Divulgação

A Justiça decretou a prisão de um homem, réu pelo homicídio de um casal, após a defesa abandonar o plenário durante julgamento do Tribunal do Júri nesta segunda-feira (27/4) em Inhapim (MG), no Vale do Rio Doce. A prisão preventiva atende a um pedido do Ministério Público. 

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O réu responde por duplo homicídio qualificado, com dolo eventual, além de crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Os fatos ocorreram em 17 de maio de 2024, na BR-116, em Inhapim, quando o réu invadiu a contramão, atropelando e matando um casal em uma motocicleta. A mulher estava grávida. As vítimas tinham 21 e 22 anos e morreram no local. 

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, o acusado dirigia sob efeito de álcool, em alta velocidade e com a capacidade psicomotora alterada. 

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"O advogado de defesa abandonou o plenário sem apresentar justificativa considerada válida, o que levou ao encerramento da sessão e à necessidade de remarcação do julgamento. Diante da situação, o MPMG pediu a prisão preventiva do acusado, apontando que a conduta comprometeu o andamento regular do processo e indicou risco de novas tentativas de atrasar o julgamento", disse a assessoria do MP. 

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