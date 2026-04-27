Homem é morto a tiros em leilão beneficente no Norte de Minas

A Polícia Civil investiga um homicídio ocorrido durante um leilão beneficente, na noite de sábado (25/4), na comunidade de Tanque, às margens da MCG-122, no município de Porteirinha, no Norte de Minas.

A vítima é um trabalhador da construção civil, de 42 anos, que foi morto a tiros. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas, quando os socorristas chegaram ao local, confirmaram que o homem já estava sem vida.

A motivação do assassinato ainda é desconhecida.

O leilão beneficente foi realizado em um campo de futebol da localidade. A ação solidária foi organizada pela população para arrecadar recursos para o pagamento de uma cirurgia de um morador da comunidade, diagnosticado com câncer no estômago.

O trabalhador da construção civil assassinado tinha ajudado na organização do leilão. Ele foi encontrado caído ao chão. Os militares foram até a casa dele, em Porteirinha, onde encontraram uma motocicleta com sinais de adulteração. O veículo foi apreendido.

Na manhã de domingo (26/4), o suspeito de participação no homicídio foi localizado e preso pela Polícia Militar em Montes Claros, na mesma região. Outras duas pessoas supostamente envolvidas no assassinato, pai e filho, de 39 e 19 anos, respectivamente, continuam sendo procuradas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O sepultamento aconteceu no distrito de Serra Branca, também no município de Porteirinha, na tarde desse domingo.