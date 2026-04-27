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Jovem de 20 anos nada em local perigoso e morre afogado no Rio Araguari

Vítima era natural de Sergipe e estava no Triângulo Mineiro a trabalho; buscas pelo corpo duraram horas, segundo os bombeiros

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
27/04/2026 16:57

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Jovem de 20 anos nada em local perigoso e morre afogado no rio Araguari
Jovem se afogou no Rio Araguari em uma área que era impropriada para banhos crédito: Leo Drone/Reprodução

Um jovem de 20 anos morreu afogado durante o fim de semana no Rio Araguari, em uma área considerada imprópria para banho, por conta dos riscos. Bombeiros do Triângulo Mineiro tiveram que fazer buscas para encontrarem o corpo da vítima.

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O rapaz nadava próximo a tablados, nas imediações de uma ponte, local conhecido em Araguari por ser frequentado para atividades de lazer.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o nadador era natural de Sergipe e estava na região a trabalho. No momento do incidente, ele aproveitava o tempo livre e entrou no rio para nadar e mergulhar.

Ainda conforme as informações repassadas, o jovem acessou uma área sinalizada como proibida para esse tipo de atividade. Durante um mergulho, ele acabou se afogando.

Equipes de busca e salvamento foram mobilizadas imediatamente e iniciaram os trabalhos no local, o que durou toda a tarde.

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A perícia técnica foi acionada e o Corpo de Bombeiros reforçou o risco trazido por usar áreas não autorizadas para banho e mergulho em rios da região.

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