Rei Momo de BH será velado nesta terça-feira (28) na Grande BH

O velório do Rei Momo do carnaval de Belo Horizonte, Wallace Felipe Guedes Vieira, será realizado nesta terça-feira (28/4), a partir das 8h, na Capela Amor do Cemitério Parque Terra Santa, em Sabará (MG), na Região Metropolitana. O sepultamento está previsto para as 10h, no mesmo local.

Wallace morreu nesta segunda-feira (27/4), aos 39 anos. Eleito três vezes Rei Momo da capital mineira, o artista estava internado na Santa Casa de Belo Horizonte, onde tratava uma leucemia diagnosticada no início de abril. A morte foi confirmada por amigos próximos.

O quadro de saúde começou com sintomas como vômitos persistentes, inflamação na garganta e febre alta. Inicialmente, houve suspeita de inflamação em um dente do siso, tratada com antibióticos. Com a piora, Wallace foi encaminhado ao Hospital João XXIII, onde surgiu a suspeita de leucemia.

No dia 9 de abril, ele foi transferido para a Santa Casa, com apoio da ex-ministra Macaé Evaristo, que auxiliou na obtenção de um leito.

Durante o tratamento, o artista mobilizou seguidores nas redes sociais em campanhas de doação de sangue e plaquetas, necessárias para estabilizar o quadro clínico. Em entrevista ao Estado de Minas, no dia 16 de abril, ele fez um apelo: “Eu preciso de ajuda. São muitas as restrições para as pessoas doarem sangue e, por mais que a gente peça a amigos e familiares, vem muito pouca gente”.

Amiga de Wallace há mais de oito anos, Ismênia Santusa Alves acompanhou os últimos dias de internação. Segundo ela, o artista estava abatido, mas mantinha o bom humor. “Eu conversei com ele na quinta passada. Ele estava muito triste e muito cansado”, contou.

“O carnaval em pessoa”

Amiga de mais de três décadas, a passista Raquel Moçambique, da escola de samba Canto da Alvorada, foi responsável por introduzir Wallace no Carnaval de Belo Horizonte, início de uma trajetória que o levaria ao posto de Rei Momo.

“Fui eu quem o convidou para participar da comissão de frente da Canto da Alvorada. Foi assim que ele entrou no carnaval. Depois disso, ele não parou mais”, relembrou.

Para ela, Wallace representava a essência da festa. “Ele era o carnaval em pessoa. Alegre, carismático, batalhador. Sofreu muito na vida, mas também conquistou muitas coisas. Um exemplo”, afirmou.

Segundo Raquel, o artista chegou a pedir ajuda diretamente para conseguir doadores durante a internação. “Ele me ligou pedindo ajuda. Eu fui visitá-lo, fiz a doação e comecei a mobilizar outras pessoas”, disse. Sobre a evolução da doença, ela destacou a rapidez do quadro: “Foi tudo muito rápido. Ainda é difícil acreditar”.

Ao se despedir, deixou uma mensagem: “Meu rei, descanse em paz. Sua missão foi cumprida. Você alegrou e encantou por onde passou”.

Trajetória

Nascido em 15 de março de 1986, Wallace foi criado no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, e chegou a viver em situação de rua antes de transformar a própria história por meio da arte e do samba.

Figura marcante do carnaval da capital mineira, conquistou o título de Rei Momo em 2020, 2024 e 2026. Também desfilou no carnaval do Rio de Janeiro como muso de escolas como Lins Imperial e Acadêmicos de Niterói, sendo o primeiro representante de Belo Horizonte a participar oficialmente dos desfiles cariocas.

O sepultamento está previsto para as 10h Reprodução/Redes Sociais

Comoção

A morte do artista gerou forte repercussão entre representantes do carnaval, escolas de samba, instituições e internautas. Em nota, a Belotur destacou a trajetória marcada pela superação e pelo amor à arte, ressaltando que Wallace encantou a cidade e deixa um legado de força e entrega.

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), também lamentou a morte. “Deus o levou tão cedo, quem sabe para promover outros carnavais no infinito. Que Deus conforte os familiares, os amigos e os admiradores que lamentam e choram diante de sua precoce partida”, afirmou.

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Escolas de samba e admiradores também prestaram homenagens nas redes sociais, destacando o carisma e a importância de Wallace para o carnaval. Uma das mensagens resume o sentimento geral: “Seu samba será eterno”.