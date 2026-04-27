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Morre o Rei Momo de BH, Wallace Guedes, aos 39 anos

Tricampeão do Carnaval de Belo Horizonte, artista estava internado com leucemia e mobilizou campanha por doação de sangue durante o tratamento

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
27/04/2026 11:17

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Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval de BH 2026
Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval de BH 2026 crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

Eleito três vezes Rei Momo do carnaval de Belo Horizonte (MG), o artista Wallace Guedes morreu nesta segunda-feira (27/4), aos 39 anos. A informação foi confirmada por amigos próximos

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Wallace estava internado na Santa Casa de Belo Horizonte, na Região Centro-Sul da capital, onde fazia tratamento contra leucemia desde o início de abril. O diagnóstico foi confirmado após exames da medula óssea, diante de um quadro que começou com vômitos persistentes, inflamação na garganta e febre alta.

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Inicialmente, ele chegou a ser tratado por uma suspeita de inflamação em um dente do siso, com uso de antibióticos. Com a piora dos sintomas, foi encaminhado ao Hospital João XXIII, onde surgiu a suspeita de leucemia. No dia 9 de abril, foi transferido para a Santa Casa, com apoio da ex-ministra Macaé Evaristo, que auxiliou na obtenção de um leito.

Durante o tratamento, o artista mobilizou seguidores nas redes sociais em campanhas de doação de sangue e plaquetas, necessárias para estabilizar o quadro clínico.

 Amiga de Wallace há mais de oito anos, Ismênia Santusa Alves acompanhou os últimos dias de internação. “Eu conversei com ele na quinta passada. Ele estava muito triste e muito cansado”, contou. Segundo ela, mesmo debilitado, ele mantinha o bom humor: “A gente até brincou… eu disse: ‘só você mesmo para me fazer sorrir’”.

A amizade entre os dois começou durante o Carnaval, período que marcou o início de um vínculo duradouro. Ismênia também destacou o sofrimento da família, especialmente de uma tia que esteve presente durante a internação.

Trajetória

Criado no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, Wallace chegou a viver em situação de rua antes de transformar a própria história por meio da arte e do samba.

Figura marcante do Carnaval da capital mineira, conquistou o título de Rei Momo em 2020, 2024 e 2026. Após ganhar reconhecimento na cidade, também desfilou no Carnaval do Rio de Janeiro como muso de escolas como a Lins Imperial e a Acadêmicos de Niterói, sendo o primeiro representante de Belo Horizonte a participar oficialmente dos desfiles cariocas. 

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A data e o local do velório ainda não foram divulgados.

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