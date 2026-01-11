Assine
Corte Momesca do Carnaval de BH 2026 é eleita; veja os vencedores

O Rei Momo, a Rainha e a Princesa do Carnaval foram eleitos em evento na tarde deste domingo (11/1), no Parque Municipal

Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
11/01/2026 17:09 - atualizado em 11/01/2026 17:40

Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval de BH 2026
Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval de BH 2026 crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

A Corte Real Momesca do Carnaval de Belo Horizonte em 2026 foi eleita neste domingo (11/1), em evento no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no Centro da capital, que abre oficialmente o calendário da folia. O Rei Momo é Wallace Guedes, a Rainha, Tamara Carvalho Teixeira e, a Princesa, Lais Aparecida da Silva Lima.  

O evento contou ainda com apresentações das baterias do Bloco Caricato Aflitos do Anchieta e da Escola de Samba Canto da Alvorada. 


Ao todo, oito homens e oito mulheres disputaram os títulos de Rei Momo, Rainha e Princesa. Os candidatos foram avaliados por uma comissão formada por jurados indicados pela Belotur, com base nos seguintes quesitos: comunicação, simpatia, espírito carnavalesco, samba no pé, desembaraço, sociabilidade, facilidade de expressão, elegância e graciosidade.


Desde 1980, a Corte Real Momesca de Belo Horizonte desempenha o papel de representante oficial do carnaval da cidade, participando de eventos, ações sociais e agendas oficiais. Além do reconhecimento público, os eleitos receberam as faixas e uma premiação em dinheiro: R$44 mil para o Rei Momo e para a Rainha e R$41 mil para a Princesa.

Pontapé inicial da folia


O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte e prefeito interino da capital, Juliano Lopes, ressaltou que a escolha da Corte Momesca é o pontapé inicial para o Carnaval deste ano. Em 2026, as festividades carnavalescas vão de 31 de janeiro a 22 de fevereiro. 


“Vamos fazer o melhor carnaval da história de Belo Horizonte. Quando falo nós, é a Prefeitura de Belo Horizonte, com toda a equipe, SLU, Guarda Municipal, Polícia Militar, todos envolvidos na festa”, pontuou. 


Ele aprovou a escolha do Parque Municipal para sediar o evento. “O Parque Municipal é o coração de Belo Horizonte”, definiu.


“A escolha da Corte Real Momesca é um dos momentos mais emblemáticos do nosso Carnaval, pois simboliza a largada oficial da festa em Belo Horizonte. O Rei Momo, a Rainha e a Princesa cumprem um papel essencial ao representar a pluralidade, a alegria e o acolhimento que marcam a folia da cidade. Eles ajudam a levar essa atmosfera para cada canto da capital, conectando o Carnaval às pessoas”, afirmou Eduardo Cruvinel, presidente da Belotur. 

