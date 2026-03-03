Onde fazer doação de medula óssea em BH? Veja o passo a passo completo

Tornar-se um doador de medula óssea em Belo Horizonte pode salvar vidas, especialmente de pacientes com leucemia e outras doenças do sangue. O cadastro é realizado pela Fundação Hemominas, que encaminha os dados para o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome).

O procedimento inicial é rápido. A partir de uma pequena amostra de sangue, é possível analisar a compatibilidade genética do doador com pacientes que aguardam por um transplante. Encontrar um doador compatível fora da família é raro. Por isso, quanto mais pessoas cadastradas, maiores são as chances de quem precisa.

Quais são os requisitos para ser doador?

Para se cadastrar como um potencial doador de medula óssea, o voluntário precisa atender a alguns critérios básicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de garantir a segurança do doador e do receptor. Confira os principais requisitos:

Ter entre 18 e 35 anos de idade;

Estar em bom estado de saúde;

Não ter doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue, como HIV ou hepatites;

Não possuir histórico de câncer, doenças hematológicas ou autoimunes.

Manter os dados atualizados também é importante. Caso você mude de endereço ou telefone, é preciso comunicar a alteração para que seja localizado se houver um paciente compatível.

Passo a passo para se cadastrar em BH

O processo de cadastro é rápido e não precisa de agendamento prévio, basta seguir as etapas abaixo para fazer parte do registro nacional e aumentar a esperança de milhares de pessoas.

Documentação: compareça ao local com um documento de identidade oficial com foto. Formulário: você preencherá uma ficha com informações pessoais e de contato. Coleta de sangue: será retirada uma pequena amostra de sangue (cerca de 5ml) para o teste de compatibilidade (HLA).

Onde fazer o cadastro de doador em Belo Horizonte?

O cadastro em Belo Horizonte é centralizado na principal unidade da Fundação Hemominas na capital, que funciona como o hemocentro público do estado.

Hemocentro de Belo Horizonte - Fundação Hemominas

Endereço: Alameda Ezequiel Dias, 321 - Centro - Belo Horizonte

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e sábado, das 7h às 12h.

Após o cadastro, seus dados genéticos ficam disponíveis para consulta no sistema do Redome. Se você for compatível com algum paciente, a equipe do registro entrará em contato para realizar novos testes e dar seguimento ao processo de doação.

A doação em si pode ser feita por aférese, um procedimento semelhante à doação de plaquetas, ou por punção no osso da bacia, realizado com anestesia.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

