Na volta das gravações de "Amor de mãe", Chay Suede (Danilo/Domênico) lidou com novas emoções, como ter que abraçar uma pilastra em vez de colegas do elenco (foto: Globo/DIVULGAÇÃO) Chay Suede, as melhores cenas de “Amor de mãe” estão na fase final da novela das 21h da Globo. Antes da paralisação por conta da pandemia do coronavírus, a trama já caminhava rumo à descoberta de que Danilo, na verdade, é filho biológico de Lurdes (Regina Casé) e não de Thelma (Adriana Esteves). No entanto, a sequência do abraço da nordestina e Domênico ficou guardada para os últimos capítulos, após a máscara da vilã cair definitivamente. Para, as melhores cenas de “Amor de mãe” estão na fase final da novela das 21h da Globo. Antes da paralisação por conta da pandemia do coronavírus, a trama já caminhava rumo à descoberta de que Danilo, na verdade, é filho biológico de Lurdes (Regina Casé) e não de Thelma (Adriana Esteves). No entanto, a sequência do abraço da nordestina e Domênico ficou guardada para os últimos capítulos, após a máscara da vilã cair definitivamente.





“Não imaginava que a pandemia ia tomar essas proporções. Íamos parar por duas semanas. No final dos primeiros sete dias de intervalo nos falaram que pararíamos até junho. Não sabíamos como gravaríamos. ‘Amor de mãe’ é uma novela sobre toque, contato físico... Como a gente não ia perder os fatores essenciais para fazer a cena? Acabou que nem foi junho, voltamos um pouco depois, pois a coisa foi se agravando, a realidade do Brasil mudando”, lembra o ator.





“Quando estava em casa, me perguntava como ia viver esse cara. Já não sentia o Danilo tão perto de mim e fiquei com medo de não ter tempo de encontrar o tom. No segundo dia de gravação, as coisas aconteceram magicamente. A minha cabeça estava em outro lugar no período de isolamento, mas o personagem estava guardado e precisava voltar para ele”, confessa.

Os 23 capítulos finais de “Amor de mãe” deixaram Chay com as emoções à flor da pele. A primeira lembrança na volta ao trabalho é a de reencontrar Adriana Esteves e abraçar uma pilastra da cidade cenográfica, porque não podia se aproximar da colega de elenco. Segundo ele, a trama mostrará que o afeto de Danilo por Thelma não acabará facilmente, apesar de uma ruptura entre os dois.





“A novela tem um hiato de coisas que o público não viu entre o final da primeira temporada e o início da segunda. Há uma saturação da relação do Danilo com a Thelma e isso fica claro, mas esse amor é incondicional. Dentro de qualquer coisa que ela venha a cometer, esse amor não se esvai. Ela é o pedaço mais importante dele e isso não se mata da noite para o dia”, comenta.

Aprendizado fora da cena Como toda experiência é capaz de deixar algum tipo de aprendizado, “Amor de mãe” ensinou a Chay dentro e fora de cena. O ator elogia a predisposição em servir que Danilo tem em relação a todos à sua volta. Segundo ele, essa característica trouxe a reflexão de como é importante olhar para quem está ao lado.





“Danilo sempre quer ter a possibilidade de ajudar as pessoas. Isso tem a ver, claro, com a vulnerabilidade dele de tentar encontrar um lugar para ocupar no mundo e na vida das pessoas que o cercam. Uma baixa autoestima também. Eu vejo uma beleza muito grande na pessoa ter a qualidade de servir à família, à mãe, à namorada ou a quem quer que seja”, enfatiza.





Thelma (Adriana Esteves) não conhece limites em “Amor de mãe”. A comerciante está decidida a acabar com qualquer pessoa que possa interferir na sua relação com Danilo/Domênico (Chay Suede). A mãe adotiva do rapaz já demonstrou estar descontente com a nora, Camila (Jéssica Ellen), e continuará se metendo no casamento do filho, por querer afastá-lo da família de Lurdes (Regina Casé).



A nora flagrará a sogra falando mal dela e desabafará com o marido. Depois desse episódio desagradável, Danilo comunicará à mãe que se mudará com a esposa. Revoltada com a atitude do filho, Thelma decide contratar Belizário (Tuca Andrada) para tirar a vida da professora. "Durante os 23 capítulos finais de ‘Amor de mãe’, Thelma é doida e é vilã, mas também tem uma coerência e uma beleza muito fortes", afirma Adriana Esteves, ao comentar o desfecho da trama.