Jojo Todynho revela quais os famosos que despertam interesse dela

Cantora participa do programa "Eliana", no SBT/Alterosa, e fala sobre as fake news a seu respeito (foto: Gabriel Cardoso/SBT)

Eliana recebeem seu programa, no quadro “Rede da fama”, neste domingo (14/3), a partir das 15h, no SBT/Alterosa. Na atração, a cantora esclarece polêmicas, fala sobre fake news publicadas a seu respeito, relembra o passado nos tempos de menina, diz quais os rapazes famosos que mais interessam a ela, além de revelar as celebridades que serão aceitas em sua rede de amigos e as que ficarão de fora. Com a autenticidade característica de Jojo, a artista fala tudo sem papas na língua.