TV Globo quer Anitta em reality show

A TV Globo quer Anitta e Pedro Sampaio ao lado de Belo na terceira temporada do Estrelas da Casa, prevista para estrear em agosto. A emissora aposta nos três nomes para ampliar o alcance do reality musical e atrair mais audiência.

O pagodeiro, que ganhou visibilidade na TV ao interpretar Misael em Três Graças, novela de Aguinaldo Silva, vive um momento de prestígio na emissora. Além da renovação como mentor do programa, ele assinou novo contrato na área de dramaturgia.

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Belo renova contrato com TV Globo e se consolida como ator. Foto: Reprodução

A agenda dupla não deve ser obstáculo: Belo seguirá conciliando as gravações com a rotina de shows e apresentações pelo Brasil.