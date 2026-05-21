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Ana Paula Renault revela verdade sobre amizade com Milena após o BBB 26

Ana Paula Renault desmentiu nesta quinta-feira (21) os boatos de afastamento de Milena Moreira um mês após o encerramento do BBB 26. No programa Encontro, a campeã do reality disse que as duas seguem próximas, mas que a agenda agitada do pós-programa dificulta os encontros presenciais. O momento mais emotivo da participação aconteceu quando Ana […]

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
21/05/2026 14:15 - atualizado em 21/05/2026 14:16

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Ana Paula Renault revela a verdade sobre a amizade com Milena após o BBB 26
Ana Paula fala a respeito da amizade que tem com Milena crédito: Tupi

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Ana Paula Renault desmentiu nesta quinta-feira (21/5) os boatos de afastamento de Milena Moreira, um mês após o encerramento do BBB 26. No programa "Encontro", da TV Globo, a campeã do reality disse que as duas seguem próximas, mas que a agenda agitada do pós-programa dificulta os encontros presenciais.

O momento mais emotivo da participação aconteceu quando Ana Paula assistiu a uma mensagem gravada pela amiga. No vídeo, Milena declarou carinho pela ex-colega de confinamento: "Passando para dizer o quanto eu te amo, você é incrível, nunca se esqueça disso. Estou sempre aqui por você, a uma ligação e um avião".

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Ao reagir ao recado, a ex-BBB foi além dos elogios pessoais e destacou o papel representativo da amiga. "A Milena é muito ela, é um sucesso, muito autêntica. Ela representa muitas pessoas. Não só as mulheres, mas toda uma comunidade", afirmou.

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Pouco depois do programa, as duas publicaram juntas um vídeo nas redes sociais para cortar o assunto de vez. "Parem de tentar arrumar rixa. Nessa amizade, vocês não tocam. Fica todo mundo tranquilo que está dando tudo certo", disse Ana Paula.

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