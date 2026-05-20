Ana Paula Renault desabafa sobre maternidade e pressão social após 'BBB 26'

Depoimento da vencedora do reality global sobre ser mulher e a cobrança para se tornar mãe foi exibido ao final do segundo capítulo da novela "Quem ama cuida"

Joubert Júnior
20/05/2026 16:38

Ana Paula Renault gravou depoimento para a nova trama das nove da Globo: 'Eu sou minha própria mãe' crédito: Tupi

A jornalista e campeã do "BBB 26", Ana Paula Renault, gravou um depoimento sobre cobranças sociais impostas às mulheres, exibido ao final do segundo capítulo de "Quem Ama Cuida", na noite de terça-feira (19/5). O vídeo repercutiu entre fãs e telespectadores depois que Ana Paula foi atacada no reality por ter escolhido não ter filhos.

Cobrança sobre a mulher contemporânea

No depoimento, ela questionou a falta de espaço para que as mulheres ouçam a si mesmas. "As mulheres acabam esquecendo de perguntar para elas mesmas ‘o que a gente quer?’, ‘o que a gente precisa?'", disse. Para ela, maternar pode se manifestar de formas distintas em filhos, projetos, causas ou na própria reconstrução pessoal.

A jornalista também falou sobre sua trajetória. "Eu sou minha própria mãe, de certa forma. E acho que todas as mulheres são as próprias mães também", afirmou, antes de lembrar que muitas ainda acumulam o papel de cuidar de filhos, maridos e pais.

Ao final, Ana Paula tocou na perda recente do pai. Aos 44 anos, sem filhos e agora sem o pai, ela disse que vai "cuidar ainda mais" de si mesma. "Isso vai incomodar ainda mais você, que não está aberto a entender que nós, mulheres, não viemos para entregar o que você espera", concluiu.

