Ana Paula Renault desabafa sobre maternidade e pressão social após 'BBB 26'
Depoimento da vencedora do reality global sobre ser mulher e a cobrança para se tornar mãe foi exibido ao final do segundo capítulo da novela "Quem ama cuida"
compartilheSIGA
A jornalista e campeã do "BBB 26", Ana Paula Renault, gravou um depoimento sobre cobranças sociais impostas às mulheres, exibido ao final do segundo capítulo de "Quem Ama Cuida", na noite de terça-feira (19/5). O vídeo repercutiu entre fãs e telespectadores depois que Ana Paula foi atacada no reality por ter escolhido não ter filhos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Cobrança sobre a mulher contemporânea
No depoimento, ela questionou a falta de espaço para que as mulheres ouçam a si mesmas. "As mulheres acabam esquecendo de perguntar para elas mesmas ‘o que a gente quer?’, ‘o que a gente precisa?'", disse. Para ela, maternar pode se manifestar de formas distintas em filhos, projetos, causas ou na própria reconstrução pessoal.
A jornalista também falou sobre sua trajetória. "Eu sou minha própria mãe, de certa forma. E acho que todas as mulheres são as próprias mães também", afirmou, antes de lembrar que muitas ainda acumulam o papel de cuidar de filhos, maridos e pais.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ao final, Ana Paula tocou na perda recente do pai. Aos 44 anos, sem filhos e agora sem o pai, ela disse que vai "cuidar ainda mais" de si mesma. "Isso vai incomodar ainda mais você, que não está aberto a entender que nós, mulheres, não viemos para entregar o que você espera", concluiu.