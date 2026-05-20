Milena do BBB 26 apavora fãs com post para Ana Paula: 'Despedida?'

Milena Moreira deixou fãs preocupados ao publicar uma mensagem carregada para Ana Paula Renault nas redes sociais. A finalista do BBB 26 falou sobre saudades da amiga e dificuldade em lidar com a distância entre as duas.

"Sinto muito sua falta todos os dias", escreveu Milena, que chamou o encontro das duas no reality de uma colisão de universos. A ex-babá ainda declarou amar a parceira e ressaltou o valor da lealdade: "O que digo para as pessoas é: ‘Sejam fiéis e deem valor, pois o amanhã não nos pertence’."

Fãs interpretaram post como despedida

O tom do texto gerou preocupação entre os seguidores, que chegaram a cogitar um possível afastamento entre as duas. Milena voltou às redes para esclarecer o mal-entendido e descartou qualquer rompimento. "Não foi uma despedida, pelo amor de Deus", afirmou, explicando que quis apenas expressar afeto.

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A vice-campeã do reality ainda citou uma frase que costuma ouvir da própria Ana Paula para justificar a solidez da amizade entre elas: "A amizade não precisa de manutenção, só existe".