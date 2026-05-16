‘Quem ama cuida’ tem receita para prender o espectador

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A vida nem sempre imita a arte. Vinte e um dias antes da estréia de “Quem ama cuida”, nova novela da Globo, que entra no ar nesta segunda-feira (18/5) e começa com uma tragédia, o clima era de festa nos bastidores do folhetim.

A primeira delas em torno do aniversário da atriz Mariana Ximenes, que completou 45 anos no dia anterior à primeira coletiva on-line sobre a produção. O Estado de Minas participou do bate-papo, no último dia 27 de abril.



“Produção, temos que ter bolo, coxinhas..”, enumerou um animado Tony Ramos. A aniversariante, por sua vez, garantiu que não faltariam quitutes para o festejo entre os colegas, nos Estúdios Globo, levados por ela mesma.

Na última quinta-feira (14/5), em São Paulo, houve mais um encontro festivo, desta vez com o elenco no Jockey Club de São Paulo, marcando oficialmente o lançamento da 26ª novela do horário das 21h da Globo.



Longe das alegrias que marcaram as últimas semanas na produção, “Quem ama cuida” começa com cenas de um temporal que alaga São Paulo e marca o início da saga de Adriana (Letícia Colin), que perde tudo o que havia conquistado e também o marido. As cenas prometem não só emocionar o público, como também marcar uma inovação nas produções da emissora.



As gravações foram realizadas em março passado e reuniram, além de Letícia, Tony Ramos (Otoniel, avô de Adriana), Isabela Garcia (Elisa, filha de Otoniel), Jesuíta Barbosa (Carlos, marido de Adriana) e João Victor Gonçalves (Mau Mau, neto de Otoniel).



Apesar do elenco de peso na cena, o destaque da gravação foi para a piscina do Parque Radical de Deodoro que serviu de cenário impressionante, onde foram construídas três casas cenográficas que sofrerão as consequências da força da água. O trabalho, inédito nos Estúdios Globo, combinou ainda efeitos especiais (FX), efeitos visuais digitais (VFX) e produção virtual com painéis de LED de alta resolução.



Tony Ramos manteve o bom humor durante a coletiva on-line e deu mais uma sugestão, pedindo a permanência do colega Antonio Fagundes, que faz participação especial e muito importante na trama, para continuar batendo ponto nos Estúdios Globo.

“Ele pode gravar flash back às segundas, terças e quartas”, brincou. Antonio Fagundes é conhecido por negociar em seus contratos dias de gravação que não coincidam com a agenda das temporadas teatrais que faz questão de manter.



Assassinato e herança

Arthur Brandão, personagem de Fagundes, é assassinado no dia de seu casamento com Adriana e, literalmente, sai de cena rapidinho. Adriana conhece Arthur depois de perder tudo com a enchente e começar a trabalhar na casa do empresário do ramo de joias. Com o tempo, a relação se estreita e Arthur vê no casamento com Adriana uma oportunidade para evitar que os irmãos Pilar (Isabel Teixeira), Ulisses (Alexandre Borges) e a cunhada Silvana (Belize Pombal) – uma família ambiciosa – herdem sua fortuna.



“A novela começa exatamente em um momento de ruptura, quando ele sofre um acidente e não é nem um pouco auxiliado pela família. As pessoas lembram dele quando precisam do dinheiro dele. A família o abandonou”, diz Fagundes sobre o personagem.



Mas como atrair, pegar o público? Diretora de “Quem ama cuida”, Amora Mautner aposta no melodrama, um gênero do qual, segundo ela, a novela se apropria. “Acho que tanto o [novelista] Walcyr [Carrasco] quanto a [coautora] Claudia [Souto] trabalham muito com arquétipos que têm no melodrama a função de capturar o público. Temos uma novela com arquétipos claros e definidos”, disse.



Amora acredita que a novela tenha todos os ingredientes arquetípicos e de melodrama para a novela – “Gancho, emoção e humor. São os três hormônios: dopamina, ocitocina e endorfina. Com esses três hormônios, o espectador fica”.



A diretora frisou que, no entanto, bom texto, direção e produção não bastam. “Sem atores de verdade, não chega. Essa ideia de que o talento pode ser, de alguma forma substituído, não pode. O talento é o que faz a diferença”, afirma.



No elenco estão os mineiros Glicério Rosário, Rodrigo Fagundes, Ricardo Teodoro, Pri Helena e Ilvio Amaral, que fará participação.

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Criada e escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com colaboração de Wendell Bendelack, Martha Mendonça, Julia Laks e Bruno Segadilha, “Quem ama cuida” tem direção artística de Amora Mautner, direção geral de Caetano Caruso e direção de Alexandre Macedo, Nathalia Ribas, Augusto Lana, Fábio Rodrigo e Rodrigo Oliveira. A produção é de Mauricio Quaresma e Isabel Ribeiro, a produção executiva, de Lucas Zardo e a direção de dramaturgia, de José Luiz Villamarim.